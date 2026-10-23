Un hombre de 73 años termina en silla de ruedas tras la picadura de una araña

Glenn Priestley, un agente inmobiliario jubilado de 73 años, tuvo que ser ingresado en el hospital tras sufrir la picadura de una falsa viuda negra, una especie de araña presente en el Reino Unido. El incidente ocurrió a finales del mes pasado, cuando el hombre se encontraba en el desván de la casa de su madre y entró en contacto con el arácnido, que estaba escondido debajo de una manta.

Al principio, Priestley apenas notó la picadura y pensó que no tendría consecuencias importantes. Sin embargo, al día siguiente comenzó a sentir molestias al caminar y, poco después, el dolor se intensificó considerablemente. La pierna empezó a hincharse hasta alcanzar, según sus propias palabras, "un tamaño similar al de una sandía".

Ante el empeoramiento de los síntomas, acudió a su médico de cabecera. Los análisis de sangre mostraron indicios de una infección, por lo que fue trasladado al Hospital Blackpool Victoria. Allí, los especialistas le realizaron distintas pruebas médicas, entre ellas una resonancia magnética, un escáner y una radiografía, para determinar el origen del problema.

Los médicos consideraron que la lesión podía deberse a la picadura de una falsa viuda negra. Durante los días siguientes, el paciente sufrió fuertes dolores que le impedían apoyar el pie en el suelo con normalidad.

"La pierna pensaba que me iba a estallar"

"Cuando llegué a casa, tenía muchísimo dolor. La pierna se me había hinchado tanto que pensé que iba a estallar", confesaba. El propio afectado describió aquellos días como "una de las experiencias más dolorosas de su vida". Finalmente, después de permanecer bajo atención médica durante 18 días, recibió el alta hospitalaria el 6 de octubre. A pesar de ello, todavía necesita utilizar un andador para desplazarse, ya que la pierna y el pie continúan hinchados y vendados.

El caso ha vuelto a poner el foco en las picaduras de araña en el Reino Unido. Según las cifras del Servicio Nacional de Salud británico, los ingresos hospitalarios relacionados con estos incidentes pasaron de 47 en 2015 a 100 en 2025.

Entre las especies que despiertan preocupación se encuentra la falsa viuda negra, cuyo nombre científico es Steatoda nobilis. Este arácnido, originario de los archipiélagos de Canarias y Madeira, se ha extendido por diferentes zonas de Europa y también está presente en España.

Su picadura puede provocar dolor, enrojecimiento e hinchazón. En algunos casos, las personas afectadas también pueden experimentar fiebre, náuseas y otros síntomas que requieren valoración médica. No obstante, la gravedad depende de cada caso y las complicaciones importantes no son lo habitual.

Cómo prevenir las picaduras

Los especialistas recomiendan tomar algunas precauciones, especialmente en lugares donde las arañas pueden esconderse, como zapatos, prendas de ropa, mantas o ropa de cama. Sacudir estos objetos antes de utilizarlos puede ayudar a reducir el riesgo de contacto accidental.

También es importante prestar atención a los síntomas después de una posible picadura. Si aparece un dolor intenso, una hinchazón importante o un enrojecimiento que aumenta, conviene buscar atención médica. Ante dificultades respiratorias, hinchazón de la lengua o la garganta, o un empeoramiento rápido del estado general, es necesario solicitar asistencia de emergencia.