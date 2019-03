Petraeus, de héroe a creador de polémica en EEUU

La renuncia del director de la CIA, el general retirado de cuatro estrellas David Petraeus, a raíz de una relación extraconyugal con su biógrafa, ha generado interrogantes y especulaciones en Estados Unidos, al tiempo que la oposición insiste en que rinda cuentas sobre el atentado en Bengasi.

Petraeus, considerado un héroe que lideró a las tropas de Estados Unidos en Irak y Afganistán, puso fin a una brillante carrera tras admitir, en su renuncia presentada el viernes y aceptada por el presidente del país, Barack Obama, que tuvo una relación extramarital.

Su dimisión al frente de la CIA, pocos días después de las elecciones en Estados Unidos, ha generado interrogantes y especulaciones en círculos políticos, sobre todo en lo que se refiere a brechas de seguridad y a la posibilidad de un chantaje. Varios líderes conservadores han criticado el manejo de la Administración Obama del atentado contra el consulado estadounidense en la ciudad libia de Bengasi y exigen respuestas sobre cómo y por qué ocurrió el ataque.

Poco se conoce de la relación de Petraeus con su amante, identificada como Paula Broadwell, pero el escándalo se destapó después de que la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) comenzara a vigilar los correos electrónicos del general retirado para investigar si ella tuvo acceso indebido a la cuenta personal de este.

Algunos líderes republicanos del Congreso han sugerido que Petraeus renunció para no tener que afrontar la respuesta del Gobierno al atentado del pasado 11 de septiembre, en el que murieron el embajador Chris Stevens y otros tres funcionarios.

En declaraciones a la cadena televisiva CNN, el general retirado del Ejército Mark Kimmit dijo que no hay pruebas de una conspiración y que la investigación "determinará los hechos". "Hay quienes buscan (la existencia de) una conspiración, pero yo no la he visto" afirmó Kimmit, quien calificó a Petraeus como "el mejor general de su generación... que ocupará un lugar especial en la historia, aunque su nombre lleve un asterisco" por su romance.

Algunos republicanos no descartan emitir una citación judicial contra Petraeus para obligarle a dar testimonio si la CIA se niega. "Espero que no tengamos que emitir una citación judicial contra un general de cuatro estrellas y exdirector de la CIA. Espero que él vaya de forma voluntaria", dijo el legislador republicano por Carolina del Sur, Trey Gowdy, en declaraciones a la cadena Fox News el viernes. "No hay otra manera de llegar al fondo de la verdad sobre Bengasi sin él", afirmó.

Por su parte, el presidente del Comité de Seguridad Nacional de la Cámara Baja, Peter King, aseguró el viernes a la cadena CNN que solo Petraeus tiene ciertas respuestas como "testigo absolutamente esencial". El director interino de la CIA, Michael Morell, en el puesto de "número dos" en la agencia de espionaje desde 2010, acudirá a las audiencias a puerta cerrada en los comités de Inteligencia de ambas cámaras del Congreso el próximo jueves. Al menos seis comités legislativos investigan el atentado en Bengasi.

El Congreso ha programado cinco audiencias a puerta cerrada a lo largo de la próxima semana, incluyendo las dos del jueves. El viernes, el Pentágono divulgó su cronograma de lo acontecido, que demuestra que el titular de Defensa, Leon Panetta, se enteró del atentado en la misma hora en que comenzó, pero las autoridades no pudieron movilizar sus equipos hasta una hora después.

Según el documento, Panetta dio autorización verbal para el despliegue de equipos antiterroristas de los Marines desde la base de Rota (sur de España), hasta Trípoli y Bengasi. También ordenó el envío de un equipo de Operaciones Especiales desde Croacia hasta Libia, y de otro similar desde Estados Unidos hasta una base militar en el sur de Italia.

Ese cronograma fue divulgado tras las explicaciones que han ofrecido recientemente la CIA y el Departamento de Estado sobre Bengasi, que han sido criticadas por la oposición.

Entre los posibles sucesores de Petraeus figuran el propio Morell; John Brennan, principal asesor de asuntos antiterroristas de la Casa Blanca; Jack Reed, senador demócrata por Rhode Island; Richard Lugar, senador republicano por Indiana; la excongresista demócrata Jane Harman; y Tom Donilon, asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca.