"El perfil de Adam Lanza corresponde con el de un hombre vengativo y enfadado"

La criminalista Beatriz San Vicente explica que "El perfil psicológico de Adam Lanza se corresponde con el de un hombre vengativo, enfadado. Eligió un grupo de víctimas a las que hace responsables de sus males. La primera su madre, después las niñas y las profesoras son extensiones de esa venganza inicial".

La figura materna parece ser la clave en esta tragedia. Fue la primera en morir, Adam acabó con ella con un tiro en la cabeza, después recorrió 8 kilómetros hasta la escuela. "Por su movilidad dentro del escenario, lo denominamos frenético. En el mundo anglosajon se les conoce como Spreed Killer, además hubo varios escenarios y varias víctimas".

Adam padecía síndrome de Asperger, un trastorno del desarrollo altamente incapacitante, las personas afectadas muestran dificultades en la interacción social y en la comunicación, de gravedad variable. "No identifica los rostros ni entienden las ironías. Suelen ser sujetos susceptibles de burla y acoso en el ambito escolar", "No me parecería nada extraño que Adam Lanza haya dejado un escrito o diario relatando tanto sus intenciones como sus padeceres con sus compañeros", asegura la criminalista Beatriz San Vicente.

En un comunicado el padre Adam dice "no tener palabras que puedan expresar el dolor por la enorme tragedia". La recuperación tardará años y dependera de la herramientas de cada familia. Los niños, testigos de la matanza, presentarán secuelas de por vida. y los adultos tendran mayor capacidad para superarlas.