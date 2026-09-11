El español que estuvo presente en el 11-S: "Salí a la calle y el ambiente era gris y la gente no hablaba"

A las 8:46 de la mañana del 11 de septiembre de 2001, cinco terroristas estrellaron un Boeing 767 contra una de las Torres Gemelas del World Trade Center de Nueva York. El impacto provocó un gigantesco incendio en el edificio, donde trabajaban unas 50.000 personas. Apenas había tiempo para evacuar.

"Le fui siguiendo el vuelo hasta que lo vi estrellarse contra la torre", recuerda Carlos Galtier, un español que se encontraba en Nueva York aquel día y que presenció el primero de los ataques contra las Torres Gemelas.

Quince minutos después, a las 9:03, un segundo avión, el vuelo 175 de United Airlines, se estrelló contra la Torre Sur. Miles de trabajadores quedaron atrapados en ambos edificios. La imagen confirmó que Estados Unidos estaba sufriendo un ataque terrorista coordinado. Mientras tanto, el presidente George W. Bush se encontraba de visita en un colegio de Florida cuando recibió la noticia. "Dos aviones se han estrellado contra el World Trade Center", le comunicaron mientras permanecía junto a los alumnos.

A las 9:37, otros cinco secuestradores estrellaron el vuelo 77 de American Airlines contra el Pentágono, en Virginia, sede del Departamento de Defensa de Estados Unidos. En Nueva York, los equipos de emergencia trataban de llegar hasta las víctimas mientras la zona se convertía en un escenario de caos.

A las 9:59, apenas 56 minutos después de haber sido alcanzada, la Torre Sur se derrumbó en cuestión de segundos. Una enorme nube de humo y polvo cubrió las calles de Manhattan y obligó a miles de personas a huir de la zona. "Salí a la calle y el ambiente era gris y la gente no hablaba", relata el español, que recuerda el silencio y la conmoción que se apoderaron de Nueva York después del derrumbe.

Los equipos de rescate continuaron tratando de encontrar supervivientes entre los restos de las Torres Gemelas. Pero a las 10:28, 102 minutos después del primer impacto, la Torre Norte también colapsó.

Para entonces, Estados Unidos todavía no conocía el destino del cuarto avión secuestrado. El vuelo 93 de United Airlines había sido tomado por varios terroristas, pero los pasajeros y la tripulación intentaron recuperar el control de la aeronave. El avión terminó estrellándose en un campo de Pensilvania a las 10:03, antes de alcanzar su objetivo.

En poco más de una hora y media, cuatro aviones habían sido secuestrados y utilizados como armas contra objetivos estadounidenses. Las Torres Gemelas habían quedado reducidas a escombros y el Pentágono había sido alcanzado. Casi 3.000 personas murieron en los atentados que cambiaron para siempre la historia de Estados Unidos.