Un 11S que cambió el mundo: los testimonios y las imágenes inéditas de Antena 3 Noticias, en el nuevo episodio de '3x3N'

Han pasado 25 años, pero hay imágenes que permanecen intactas en la memoria. El humo elevándose sobre Manhattan, las Torres Gemelas derrumbándose, miles de personas huyendo entre las calles de Nueva York y las llamadas desesperadas de quienes sabían que estaban atrapados en uno de los aviones secuestrados. El 11 de septiembre de 2001 marcó un antes y un después y cambió para siempre la historia reciente.

Con motivo del 25 aniversario de los atentados, el nuevo episodio de '3x3N' recupera algunos de los testimonios que permiten reconstruir cómo se vivió aquella jornada y analiza también los fallos que precedieron y acompañaron al ataque terrorista que dejó 2.977 víctimas mortales.

Sonia Calvo, jefa de Internacional, explica cómo afrontó la Casa Blanca aquellas primeras horas y cómo recibió el entonces presidente de Estados Unidos, George W. Bush, las noticias sobre los ataques. El episodio también recupera el testimonio de Lourdes Delgado, editora de Espejo Público, que se encontraba en Nueva York el 11 de septiembre y que fue testigo directo del derrumbe de las Torres Gemelas.

Bush recibió la noticia mientras visitaba un colegio

En aquella mañana del 11 de septiembre, Estados Unidos se enfrentaba a un ataque sin precedentes y con una tecnología de comunicación muy diferente a la actual. Como explica Sonia Calvo, en aquel momento los teléfonos móviles todavía no formaban parte de la vida cotidiana y tampoco eran considerados un sistema seguro para las comunicaciones presidenciales.

George W. Bush se encontraba visitando una escuela cuando recibió la noticia de que un avión había impactado contra una de las Torres Gemelas. Inicialmente, según relata Calvo, el presidente pensó que podía tratarse de un accidente.

La situación cambió minutos después. Mientras Bush continuaba en el colegio, se produjo el segundo impacto contra la otra torre. Un asesor se acercó entonces al presidente y le comunicó al oído lo que estaba ocurriendo. Fue en ese momento cuando Bush comenzó a asumir que Estados Unidos estaba siendo víctima de un ataque.

"Esto parece un ataque terrorista", terminó señalando el presidente después de abandonar el colegio.

La situación se agravó rápidamente. Otro de los aviones secuestrados impactó contra el Pentágono y Bush fue trasladado al Air Force One. Durante el vuelo recibió información a través de llamadas y de las imágenes de televisión que conseguían llegar al avión.

Pasaron varias horas hasta que el presidente pudo regresar a Washington. Desde allí lanzó públicamente su advertencia de que Estados Unidos perseguiría a los responsables de los atentados.

"Tenemos el control de varios aviones": la comunicación de los terroristas

El nuevo episodio de '3x3N' también recupera uno de los testimonios sonoros que quedaron registrados durante aquella mañana.

En una comunicación con la torre de control, los terroristas llegaron a decir: "Tenemos el control de varios aviones, mantengan la calma y todo irá bien, regresamos al aeropuerto".

La frase contrasta con lo que sucedía en tierra y en el interior de los aviones secuestrados. La información llegaba de forma fragmentada a los distintos organismos estadounidenses, mientras las autoridades intentaban determinar qué estaba ocurriendo y cómo responder.

Con el paso de los años, las investigaciones han puesto el foco precisamente en esos problemas de coordinación y comunicación entre las agencias de seguridad estadounidenses.

Según explica Sonia Calvo, una de las grandes cuestiones fue que organismos como el FBI y la CIA no compartieron información antes del atentado. Los problemas continuaron durante aquella misma jornada.

Las llamadas realizadas tanto por los pasajeros como por los propios terroristas llegaron a las autoridades aéreas, pero no fueron trasladadas al Pentágono con la rapidez necesaria.

El United 93 y la decisión que llegó demasiado tarde

Uno de los episodios más dramáticos de aquella jornada fue el del vuelo United 93, que se dirigía hacia Washington.

Las autoridades estadounidenses llegaron a tomar la decisión de derribar el avión ante la posibilidad de que fuera utilizado para atacar otro objetivo. Sin embargo, según explica Calvo, esa orden llegó aproximadamente media hora después de que el avión se hubiera estrellado.

Los pasajeros del United 93 habían decidido enfrentarse a los secuestradores.

El avión terminó estrellándose en Pensilvania y no llegó a alcanzar su objetivo. Las últimas llamadas realizadas desde el interior del aparato a familiares forman parte también del relato del nuevo episodio de '3x3N'.

En ellas, los pasajeros se despiden de sus seres queridos sin saber si volverán a hablar con ellos.

"Solo quería decirte que te amo", se escucha decir a una de las personas que consiguió contactar con su familia.

Otra pasajera explica que se encuentra a bordo del United 93 y que el avión ha sido secuestrado por terroristas que aseguran tener una bomba. En otra de las llamadas, una voz se despide de sus familiares y pide que transmitan a sus hijos cuánto los quiere.

Son algunos de los últimos mensajes de las personas que viajaban en aquel vuelo.

Lourdes Delgado, testigo directo del derrumbe de las Torres Gemelas

Pero el episodio no solo recupera testimonios y sonidos de aquel 11 de septiembre. También cuenta con el relato en primera persona de una periodista de Antena 3 Noticias que se encontraba en Nueva York aquel día.

Lourdes Delgado, editora de Espejo Público, había viajado a la ciudad junto a la realizadora de Antena 3 Hidoya Bizanda para cubrir la Semana de la Moda de Nueva York. Habían llegado el 10 de septiembre, apenas un día antes de los atentados.

La mañana del 11 de septiembre, Delgado estaba en la habitación de su hotel viendo la televisión cuando las emisiones fueron interrumpidas por una última hora.

"Un avión se había estrellado contra una de las Torres Gemelas", recuerda.

Su primera reacción fue de incredulidad. "¿Esto es un sueño? ¿Estoy despierta? ¿Qué está pasando?", relata.

Poco después recibió una llamada de su jefe desde Madrid. La orden era clara: tenían que desplazarse hasta el World Trade Center para contar lo que estaba ocurriendo.

Delgado y Bizanda bajaron rápidamente al vestíbulo del hotel. Pero Nueva York ya se había convertido en un escenario caótico. Las sirenas de ambulancias, bomberos y policías llenaban las calles, mientras los servicios públicos de transporte permanecían cerrados.

Una limusina para llegar hasta el puente de Brooklyn

Ante la imposibilidad de utilizar el transporte público, las dos periodistas tuvieron que recurrir a una solución inesperada: contrataron el servicio de limusina del hotel.

El conductor las llevó hasta el puente de Brooklyn, donde las autoridades ya habían establecido un perímetro de seguridad. Allí los agentes les impidieron continuar.

Fue precisamente en ese momento cuando presenciaron el derrumbe de la segunda torre.

"Cuando llegamos allí, ya nos pararon", recuerda Delgado. "Fue justo al llegar cuando oímos el estruendo de la segunda torre".

Después llegó el humo y el pánico

La periodista recuerda a personas corriendo, gritando "oh my God" y, poco después, una imagen que permanece especialmente grabada en su memoria: una fila de personas cubiertas de ceniza avanzando en silencio.

"Yo lo recuerdo como zombis", relata.

Los bomberos utilizaban las mangueras para limpiar la ceniza de los cuerpos mientras miles de personas trataban de comprender qué estaba sucediendo.

"Nadie entendía lo que estaba pasando", explica Delgado. "No sabíamos qué pasaba".

Las imágenes inéditas que no pudieron emitirse

Aquel viaje de trabajo dejó también unas imágenes que nunca llegaron a emitirse en televisión.

Delgado llevaba consigo una pequeña cámara MiniDV con la que consiguió grabar parte de lo que estaba sucediendo en Nueva York. Sin embargo, el material no pudo ser emitido porque no se consiguió convertir al formato necesario para su emisión.

Ahora, 25 años después, esas imágenes inéditas recuperan su valor como testimonio de una jornada que cambió la historia.

El nuevo episodio de '3x3N' permite así volver a aquellas horas desde diferentes perspectivas: desde la Casa Blanca y los errores de coordinación que marcaron la respuesta estadounidense, desde las llamadas de los pasajeros que afrontaban sus últimos minutos de vida y desde las calles de Nueva York, donde periodistas como Lourdes Delgado y Hidoya Bizanda fueron testigos directos de la tragedia.

Un antes y un después en el siglo XXI

El 11 de septiembre de 2001 dejó 2.977 víctimas mortales y provocó una transformación profunda de la política internacional y de las medidas de seguridad en todo el mundo.

En Antena 3 Noticias, aquel día se siguió durante más de nueve horas de programación especial. Las primeras imágenes y las voces de los periodistas que estaban en directo reflejaron la incredulidad de las primeras horas, cuando todavía no estaba claro qué estaba ocurriendo.

"Hay días que pasan a la historia y días que parten la historia en dos", explica Albert Castilla, presentador del pódcast. El 11S fue uno de ellos.

Veinticinco años después, el nuevo episodio de '3x3N' recupera los sonidos, las imágenes y los testimonios de aquella jornada para recordar qué ocurrió y, sobre todo, cómo se vivió desde quienes estuvieron allí.

Porque para entender el mundo actual también hay que volver a los acontecimientos que lo transformaron. Y pocas fechas marcaron tanto el comienzo del siglo XXI como aquel 11 de septiembre de 2001.