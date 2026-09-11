Streaming en directo del 25 aniversario del 11 de septiembre: Trump aprovecha el 11S para defender la guerra contra Irán afirmando que "no tendrán un arma nuclear"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha intervenido este jueves en el acto de conmemoración del 25º aniversario del atentado del 11-S contra el Pentágono, sede del Departamento de Defensa estadounidense. El edificio fue alcanzado el 11 de septiembre de 2001 por el vuelo 77 de American Airlines, uno de los aviones secuestrados por Al Qaeda. En el ataque murieron las 64 personas que viajaban a bordo, cinco de ellas secuestradores, y otras 125 que se encontraban en el Pentágono.

Durante la ceremonia, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, ha recordado "el valor de millones de americanos" que se ofrecieron como voluntarios para combatir en las guerras de Estados Unidos en Oriente Próximo. Hegseth ha reivindicado a aquella generación de militares que, según ha señalado, combatió en conflictos que fueron su "retribución".

El presidente del Estado Mayor Conjunto, Dan Caine, ha destacado por su parte "los actos completamente altruistas de los civiles y el personal de emergencia que se precipitaron directamente hacia el peligro". Caine ha cerrado su intervención con una referencia a la guerra de Estados Unidos con Irán y a la necesidad de mantener una "vigilancia permanente", que ha definido como "el precio de la libertad".

La exsecretaria de Estado Condoleezza Rice ha relatado cómo tanto ella como el expresidente George W. Bush pensaron inicialmente que el primer impacto contra las Torres Gemelas había sido un accidente, hasta que "17 minutos después, impactó el segundo avión". Rice ha reconocido que "quienes estábamos en posiciones de autoridad aquel día no comprendimos a tiempo la naturaleza de ese peligro como para evitar el ataque del 11-S".

La ceremonia se ha celebrado en el Memorial del 11-S del Pentágono, en Virginia, donde se encuentran 184 bancos conmemorativos, uno por cada víctima del atentado. Trump ha acudido al homenaje en el Pentágono en lugar del acto central celebrado en la Zona Cero de Nueva York. A esta ceremonia han asistido el vicepresidente, J. D. Vance, y los expresidentes George W. Bush, Bill Clinton, Barack Obama y Joe Biden.

Defiende la guerra contra Irán

Donald Trump, ha aprovechado para reivindicar la guerra iniciada por su Administración contra Irán y advertir de que la República Islámica nunca tendrá un arma nuclear. "Saludamos a los miembros de las Fuerzas Armadas que trabajan ahora mismo para garantizar que el principal patrocinador del terrorismo en el mundo, la República Islámica de Irán, nunca, jamás, tenga un arma nuclear", ha afirmado Trump durante la ceremonia celebrada en el Pentágono.