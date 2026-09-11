Asesinan a "El Piturris", influencer mexicano de 37 años, mientras trabajaba en su taquería

José Luis, alias 'El Piturris', ha sido asesinado este pasado jueves 10 de septiembre a los 37 años. Los hechos ocurrieron mientras el influencer se encontraba en su taquería familiar, ubicada en Ciudad Obregón, México. El creador de contenido compaginaba su actividad en redes sociales con su trabajo en el establecimiento Los Güichos.

Según ha informado la Fiscalía, José Luis fue disparado por un hombre en su establecimiento y posteriormente huyó junto a otra persona a bordo de una motocicleta. Todavía se desconoce la identidad de los implicados en el asesinato ni los motivos del mismo.

"Las autoridades buscan establecer las circunstancias del hecho y determinar con qué otros asuntos pudiera estar relacionado el homicidio que ya se investiga", han confirmado. En el lugar de los hechos se localizaron dos casquillos de bala del calibre 40, que han sido recogidos como parte de las pruebas de la investigación.

Creador de contenido y dedicado a su negocio familiar

El creador de contenido participaba en un podcast de comedia llamado 'La Guarida' y había construido una comunidad en redes sociales gracias a sus publicaciones de humor, anécdotas y situaciones de su vida cotidiana. También participaba en diferentes proyectos relacionados con el entretenimiento y la animación de eventos.

Además de su faceta como influencer, 'El Piturris' estaba muy vinculado al negocio familiar. La tradición de la familia en el sector de la restauración se remontaba a su abuelo y José Luis continuaba trabajando en la taquería Los Güichos, donde era habitual verle. El establecimiento también aparecía en algunos de sus contenidos en redes sociales.

Desde 'La Guarida' han lamentado públicamente su muerte con un emotivo mensaje: "Nuestro amigo Jose Luis Esparza G, 'El Piturris', fue víctima de un ataque directo donde lamentablemente perdió la vida. Nuestro corazón está roto en mil pedazos".

La noticia ha provocado numerosas reacciones entre sus seguidores, amigos y compañeros, que han compartido mensajes de despedida en redes sociales. Por el momento, la Fiscalía mantiene abierta la investigación para esclarecer cómo ocurrió el ataque, identificar a los responsables y determinar el móvil del homicidio.