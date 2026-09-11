El juicio del "cerebro" del atentado del 11-S se celebrará en 2028: todavía permanece en la cárcel de Guantánamo (Cuba)

El 11 de septiembre de 2001 marcó un antes y un después en nuestra historia reciente, ya que se produjeron los atentados terroristas que rompieron para siempre la icónica imagen del 'skyline' de Nueva York cuando dos aviones comerciales impactaron en las Torres Gemelas.

Lo más curioso es que, ante la desesperación de los familiares de las víctimas, todavía no se ha celebrado el juicio contra uno de los cerebros de los atentados, Jalid Sheij Mohamed, que está previsto que se realice en 2028. Mohamed, kuwaití y combatiente en Afganistán, permanece desde 2006 en la cárcel de Guantánamo, en Cuba, en una prisión utilizada después del ataque para terroristas y que, a pesar de su promesa, el expresidente Obama no llegó a cerrar.

De esta forma, el presidente estadounidense, Donald Trump, anunció el año pasado su intención de enviar a esa prisión a inmigrantes irregulares.

El teniente coronel de la Fuerza Aérea, Michael Schrama, decidió que "el juicio sobre el fondo de la causa comenzará el lunes 5 de junio de 2028", como recoge 'El periódico'. Schrama, el juez de las comisiones militares relacionado a esta vista judicial, indica que se sentará en el banquillo junto a Walid Muhamad Salih Mubarak bin Attash, Alí Abdul Aziz Alí y Mustafa Ahmed Adam al Hawsawi.

Esta decisión ha sido tomada después de que el juez rechazara la fecha de inicio propuesta por la Fiscalía en enero de 2027. De esta forma, la fecha del juicio se ha dejado para 17 meses más tarde.

Se llegó a un acuerdo de culpabilidad

Hay que hacer mención especial a dos de los cómplices de Mohamed, Bin Attash y Al Hawsawi, que a finales de julio de 2024 llegaron a un acuerdo de culpabilidad por cadena perpetua, en lugar de pena de muerte. Sin embargo, en enero de 2025 esta declaración fue suspendida por el Tribunal de Apelaciones del Circuito del Distrito de Columbia.

A pesar de que los tres han estado bajo custodia estadounidense desde 2003, el caso se ha retrasado una década para investigar si las torturas sufridas en prisiones de la Agencia Central de Inteligencia estadounidense (CIA) habían contaminado las pruebas en su contra.

Hasta aquel 11-S, eran pocos los que habían oído hablar de Osama bin Laden y su red terrorista, Al Qaeda. Esta organización terrorista yihadista reivindicó los ataques y se buscó durante casi una década a su fundador y líder, bin Laden, un multimillonario saudí, como cerebro de los atentados, siendo abatido el 2 de mayo de 2011 por un operativo militar norteamericano en su escondite de Pakistán, en la conocida como "Operación Lanza Neptuno".

Estados Unidos puso precio a su cabeza en 25 millones de dólares. Pero no fue hasta diez años después cuando soldados de élite lograron abatirle, bajo la presidencia de Barack Obama.

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