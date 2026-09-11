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GUERRA HÍBRIDA

Una operación conjunta de la OTAN frustra un simulacro ruso de sabotaje a cables submarinos

Fuerzas de la OTAN ahuyentaron a buques rusos en aguas del Ártico cuando realizaban ejercicios de entrenamiento con un arma secreta

Imagen del submarino de combate ruso 'Rostov del Don'.

Imagen del submarino de combate ruso 'Rostov del Don'. Europa Press

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Susana Román
Susana Román
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Una operación conjunta entre Reino Unido, Noruega y Estados Unidos logró seguir y desviar a tres submarinos rusos antes de que completaran su ejercicio durante una supuesta operación secreta. Su misión: realizar ejercicios de entrenamiento para sabotear cables submarinos con un arma secreta.

Una operación clandestina llevada a cabo por el altamente secreto GUGI, la dirección rusa de guerra submarina, en aguas árticas cerca de los territorios noruegos de Svalbard.

Reino Unido afirmó que había seguido y disuadido a los 3 submarinos que navegaban en la zona donde se encuentran cables y conductos submarinos vitales que conectan el archipiélago noruego.

Entrenar con un arma secreta que no deja rastro

Aunque Rusia no dañó ningún cable, llevó a cabo este ejercicio para simular el despliegue del arma secreta en caso de un conflicto con la OTAN, según información de la agencia Reuters.

Y poco mas, porque desde la Alianza se han negado a facilitar detalles sobre el arma o la tecnología empleada por Rusia.

El objetivo del sabotaje

Los cables de fibra óptica submarinos, tan gruesos como una manguera, son la principal vía por la que se canaliza casi todo el tráfico de internet mundial. Cables que son cruciales para la conectividad global a internet y las transacciones financieras, lo que cada vez más los convierte en objetivos para quienes buscan alterar las comunicaciones de los países.

El Ministerio de Defensa ruso se mantiene en silencio y el Kremlin siempre ha negado, de manera insistente, haber llevado a cabo actos de sabotaje en países miembros de la OTAN.

Submarinos rusos para la guerra híbrida

Los datos muestran que desde 2023 se ha detectado una presencia cada vez mayor de barcos y submarinos que cartografían en la zona todo tipo de infraestructuras o elementos: gasoductos, cables eléctricos y cables de fibra óptica de telecomunicaciones.

Viajes enmarcados dentro de la excusa de estudio científico que si bien los expertos explican no son ilegales, podrían estar usándose como preparación para actos de sabotaje.

El caso mas conocido: la destrucción en 2022 de tres de los gasoductos submarinos Nord Stream que suministraban gas ruso a Alemania, los aliados de la OTAN han centrado su atención en las infraestructuras críticas submarinas.

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