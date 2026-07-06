El príncipe Harry no se alojará en el Palacio de Buckingham en su próxima visita al Reino Unido

El príncipe Harry no se alojará en el Palacio de Buckingham durante su visita al Reino Unido esta semana según informaron fuentes de palacio a la BBC. El motivo por el que el príncipe no se hospedará en el palacio real es debido a que no respondió formalmente en el plazo que está establecido para alojarse una residencia real. Es por esto que en el fin de semana se le informó de que no podría instalarse en las dependencias reales del Palacio de Buckingham, ubicado en el centro de la capital londinense.

Un viaje por la beneficencia

La visita del miembro de la familia real se enmarca en un viaje centrado en hacer acto de presencia en una serie de actos benéficos en Londres y Birmingham. Debido a esta aparición se han despertado especulaciones sobre si Harry, distanciado de la familia real desde el año 2020, pasaría tiempo con su padre, el monarca Carlos III, incluso si se alojaría en una estancia real.

Problemas con el gobierno británico

El viaje se ha salido del guion previsto tras producirse una disputa con el gobierno británico sobre las medidas de seguridad pertinentes. Esto ha provocado la decisión de que la esposa de Harry, Meghan Markle y sus hijos, no acompañarán al hijo pequeño del rey de Inglaterra ,en su viaje a Londres.

Sin embargo, cabe la posibilidad de que se incorporen más adelante cuando realice la vista a la ciudad de Birmingham según ha comunicado el portavoz del príncipe.

Una relación complicada

El príncipe Harry vive desde hace seis años en Estados Unidos tras la renuncia de él y su esposa estadounidense, Meghan, a sus funciones como miembros activos de la familia real. La pareja dio como argumento su deseo de obtener independencia económica de la corona y huir de la constante intromisión de los medios de comunicación en su vida privada.

Desde entonces, se ha profundizado el distanciamiento de Harry con su hermano y su padre debido a las declaraciones que ha hecho en las entrevistas concedidas por el príncipe y lo que ha contado en su autobiografía. Carlos III que continúa en tratamiento contra un cáncer, no ha visto apenas a sus dos nietos desde que nacieron.

Todo esto podría haber cambiado tras el anuncio de Harry en mayo del año pasado de que deseaba poner fin al conflicto familiar pero por el momento la relación parece estar en un punto muerto.

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