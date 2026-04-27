España duplica el gasto militar en menos de un año: destinó 39.400 millones en 2025, un 2,42% del PIB

El gasto militar español ha dado un gran salto en el último año. Según los cálculos del Centre Delàs, España destinó un 2,42% del PIB a defensa en 2025, lo que equivale a 39.476 millones de euros. La cifra supone un incremento de más del 50% respecto al año anterior, y coloca a España en el puesto 15 a nivel mundial en inversión militar.

Se encuentra por detrás de países como Estados Unidos, China, Rusia, Alemania e India. En su conjunto, estos cinco representaron el 58% del gasto militar mundial en 2025.

El aumento responde, en parte, al cumplimiento del compromiso adquirido con la OTAN de alcanzar el 2% del PIB en defensa. En 2024, el gasto se situaba en el 0,84%, muy por debajo del porcentaje actual. El incremento se ha producido en menos de un año, algo que critican desde este centro de estudios catalán.

El informe detalla que el gasto no procede únicamente del presupuesto ordinario del Ministerio de Defensa. A los 14.454 millones prorrogados desde 2023 se han sumado transferencias de crédito extraordinarias por valor de 8.587 millones, además de otras partidas repartidas en distintos ministerios y programas.

Impacto en otras políticas públicas

Desde el Centre Delàs señalan que esta fórmula implica una redistribución de fondos públicos hacia Defensa, lo que califican como una forma de reorganizar recursos más allá del presupuesto inicial. Y advierten de que este modelo podría repetirse en 2026.

Una de las principales críticas del informe son las posibles consecuencias de este aumento sobre otras áreas. Según ha apuntado el experto en defensa del Centre Delàs Pere Ortega en rueda de prensa, el incremento del gasto en defensa podría traducirse en menos recursos para otros ministerios y políticas sociales, y califica los movimientos como "contabilidad creativa".

El experto en defensa celebra que el Gobierno español pronuncie el lema del 'No a la guerra', pero pide que esas palabras las ponga "en práctica". En este sentido, Ortega cuestiona el argumento de que este refuerzo responda a una necesidad inmediata de seguridad en Europa y alertan de que podría tener consecuencias en el bienestar de la población si se mantiene en el tiempo al provocar "recortes en otros ministerios".

Críticas por la relación con Israel

El informe también pone el foco en la política de defensa respecto a Israel. Desde el Centre Delàs se critica que, pese al anuncio de embargo de armas, "no ha anulado ninguno de los contratos", sino únicamente algunos procesos de contratación.

Además, la portavoz de la campaña Prou comerç d'armes amb Israel, Alys Samson, denuncia que buques con material militar siguen utilizando puertos españoles, como el de Valencia o Algeciras, lo que consideran incompatible con las medidas anunciadas por el Gobierno.

Samson ha reclamado que no haya excepciones al embargo de armas, y ha criticado que el Ejecutivo de Pedro Sánchez aprobase una cláusula de excepción "para comprar material militar a Israel", tras lo que ha reclamado hechos y no palabras al Gobierno, a quien ha acusado de mentir al hablar de embargo.

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