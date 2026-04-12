Sánchez ya está en China en una visita oficial para reforzar la relación con el gigante asiático

Pedro Sánchez ya se encuentra en China, donde afronta esta semana una visita oficial centrada en reforzar las relaciones bilaterales con el gigante asiático. El presidente del Gobierno llegó a Pekín este sábado 11 de abril acompañado de su esposa, Begoña Gómez, en un viaje en el que los primeros momentos han tenido un carácter más informal antes del inicio de la agenda institucional.

De hecho, durante la jornada de hoy, Sánchez y su mujer han recorrido distintos puntos turísticos de la capital china, en un día sin actos oficiales programados. Sin embargo, será a partir de mañana cuando arranque la parte más relevante del viaje, que se prolongará durante varios días y en la que el jefe del Ejecutivo mantendrá reuniones de alto nivel con las principales autoridades del país.

El objetivo del viaje: consolidar la relación estratégica entre España y China

Entre los encuentros previstos figuran reuniones con el presidente de China, Xi Jinping, el primer ministro, Li Qiang, y otros responsables institucionales. El objetivo del viaje es consolidar la relación estratégica entre ambos países, reforzar la cooperación económica y abrir nuevas oportunidades para las empresas españolas en el mercado chino, en un contexto internacional marcado por la incertidumbre geopolítica.

Se trata de la cuarta visita de Pedro Sánchez a China en los últimos cuatro años, lo que refleja la continuidad del acercamiento diplomático entre Madrid y Pekín y el interés del Gobierno en mantener una relación estable con el país asiático.

Carlos Cuerpo presidirá el Consejo de Ministros en ausencia de Sánchez

Mientras tanto, en España, la ausencia del presidente ha provocado que sea el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, quien presida por primera vez el Consejo de Ministros. En esta reunión está previsto que el Ejecutivo aborde la posible aprobación de la regularización de personas migrantes en situación irregular, una medida que, según fuentes del Ministerio de Migraciones, se quiere impulsar “lo antes posible” tras recibir el informe del Consejo de Estado.

En paralelo, la semana política también estará marcada por la sesión de control al Gobierno, la primera desde el inicio del juicio del caso mascarillas, aunque sin la presencia de Sánchez para responder a las preguntas de la oposición. Además, el Senado pondrá en marcha una nueva comisión de investigación, esta vez centrada en presuntas irregularidades en la SEPI.

Una agenda política intensa tanto dentro como fuera de España, marcada por la actividad internacional del presidente y por los principales frentes abiertos en el escenario nacional.

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