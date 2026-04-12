Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
España
Madrid
Barcelona

POLÍTICA

Sánchez ya está en China en una visita oficial para reforzar la relación con el gigante asiático

Su agenda comienza mañana, pero hoy el presidente del Gobierno y su esposa han visitado varios puntos turísticos de Pekín.

Pedro S&aacute;nchez y su mujer, Bego&ntilde;a G&oacute;mez, llegan a China en su cuarta visita al pa&iacute;s asi&aacute;tico

Pedro Sánchez y su mujer, Begoña Gómez, llegan a China en su cuarta visita al país asiáticoEFE/ Borja Puig de la Bellacasa/Pool Moncloa

Publicidad

Lola Márquez Romero
Publicado:

Pedro Sánchez ya se encuentra en China, donde afronta esta semana una visita oficial centrada en reforzar las relaciones bilaterales con el gigante asiático. El presidente del Gobierno llegó a Pekín este sábado 11 de abril acompañado de su esposa, Begoña Gómez, en un viaje en el que los primeros momentos han tenido un carácter más informal antes del inicio de la agenda institucional.

De hecho, durante la jornada de hoy, Sánchez y su mujer han recorrido distintos puntos turísticos de la capital china, en un día sin actos oficiales programados. Sin embargo, será a partir de mañana cuando arranque la parte más relevante del viaje, que se prolongará durante varios días y en la que el jefe del Ejecutivo mantendrá reuniones de alto nivel con las principales autoridades del país.

El objetivo del viaje: consolidar la relación estratégica entre España y China

Entre los encuentros previstos figuran reuniones con el presidente de China, Xi Jinping, el primer ministro, Li Qiang, y otros responsables institucionales. El objetivo del viaje es consolidar la relación estratégica entre ambos países, reforzar la cooperación económica y abrir nuevas oportunidades para las empresas españolas en el mercado chino, en un contexto internacional marcado por la incertidumbre geopolítica.

Se trata de la cuarta visita de Pedro Sánchez a China en los últimos cuatro años, lo que refleja la continuidad del acercamiento diplomático entre Madrid y Pekín y el interés del Gobierno en mantener una relación estable con el país asiático.

Carlos Cuerpo presidirá el Consejo de Ministros en ausencia de Sánchez

Mientras tanto, en España, la ausencia del presidente ha provocado que sea el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, quien presida por primera vez el Consejo de Ministros. En esta reunión está previsto que el Ejecutivo aborde la posible aprobación de la regularización de personas migrantes en situación irregular, una medida que, según fuentes del Ministerio de Migraciones, se quiere impulsar “lo antes posible” tras recibir el informe del Consejo de Estado.

En paralelo, la semana política también estará marcada por la sesión de control al Gobierno, la primera desde el inicio del juicio del caso mascarillas, aunque sin la presencia de Sánchez para responder a las preguntas de la oposición. Además, el Senado pondrá en marcha una nueva comisión de investigación, esta vez centrada en presuntas irregularidades en la SEPI.

Una agenda política intensa tanto dentro como fuera de España, marcada por la actividad internacional del presidente y por los principales frentes abiertos en el escenario nacional.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Gamarra: "El 'sanchismo' utiliza lo público en beneficio personal y particular"

Gamarra: "El 'sanchismo' utiliza lo público en beneficio personal y particular"

Publicidad

España

Pedro Sánchez y su mujer, Begoña Gómez, llegan a China en su cuarta visita al país asiático

Sánchez ya está en China en una visita oficial para reforzar la relación con el gigante asiático

Maíllo acusa a Juanma Moreno de querer "privatizar" y "destrozar" la sanidad pública

Maíllo acusa a Juanma Moreno de querer "privatizar" y "destrozar" la sanidad pública

Gamarra: "El 'sanchismo' utiliza lo público en beneficio personal y particular"

Gamarra: "El 'sanchismo' utiliza lo público en beneficio personal y particular"

El nuevo secretario general del PSOE de Extremadura, Álvaro Sánchez Cotrina
PSOE

Álvaro Sánchez Cotrina gana las primarias y se convierte en el nuevo secretario general del PSOE de Extremadura

Pedro Sánchez comienza en China su agenda oficial de "alto nivel" con Xi Jinping
Política

Pedro Sánchez comienza en China su agenda oficial de "alto nivel" con Xi Jinping

El presidente del PP andaluz, Juan Manuel Moreno Bonilla.
Precampaña Andalucía

Lucha por la sanidad pública en la precampaña en Andalucía

La sanidad se ha convertido en objeto de lucha de los partidos políticos a las puertas de la campaña política en Andalucía.

Juan Carlos I: "Reconciliación es la palabra que mejor resume el éxito de mi vida política"
JUAN CARLOS I

Juan Carlos I: "Reconciliación es la palabra que mejor resume el éxito de mi vida política"

Juan Carlos I ha recibido este sábado el premio Especial del Jurado del Libro Político por "Reconciliación", la obra que relata sus casi 40 años de reinado.

Ábalos, Koldo y Aldama en el juicio del caso mascarillas

Ábalos y Koldo levantan sospechas en el 'caso mascarillas' sobre una posible estrategia de defensa conjunta

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo

Feijóo condena "la deriva belicista que recorre el mundo" y reclama "contención" y "desescalada"

Sánchez pide suspender el acuerdo UE-Israel por violaciones humanitarias:

Sánchez pide suspender el acuerdo UE-Israel por "flagrantes" violaciones humanitarias: "No permitamos una nueva Gaza en el Líbano"

Publicidad