Pedro Sánchez comienza en China su agenda oficial de "alto nivel" con Xi Jinping

Pedro Sánchez se encuentra ya en China, donde realiza su cuarta visita al país en cuatro años. Sánchez llegó este sábado 11 de abril a Pekín acompañado de su esposa, Begoña Gómez, aunque la agenda oficial no comenzará hasta este lunes 13 de abril, cuando arranque la parte institucional del viaje.

Durante los primeros días de estancia no hay actos públicos en la agenda oficial, antes de una visita de "alto nivel" que se desarrollará hasta el 15 de abril. En Pekín, el presidente tiene previsto reunirse con Xi Jinping, presidente de China, además de mantener encuentros con otras autoridades del país, como el primer ministro Li Qiang y el presidente de la Asamblea Popular Nacional.

Relaciones bilaterales y cooperación económica

La visita está centrada en reforzar las relaciones bilaterales entre España y China, impulsar la cooperación económica y fortalecer el papel de España como interlocutor en el escenario internacional en un momento de tensiones globales. El Gobierno busca también favorecer la presencia de empresas españolas en el mercado chino y consolidar la relación estratégica con China.

Tras su paso por el país asiático, el presidente del Gobierno regresará a España para participar en Barcelona en distintas cumbres de carácter progresista, en las que coincidirá con líderes de América Latina. Estos encuentros abordarán el multilateralismo y la posición del Ejecutivo del PSOE de "no a la guerra", especialmente en relación con el conflicto en Oriente Medio.

Sánchez también viajará a Nicosia (Chipre), donde participará en una reunión de líderes europeos en el marco de la presidencia chipriota del Consejo de la Unión Europea. Allí se abordarán cuestiones relacionadas con la seguridad y la estabilidad internacional en un contexto geopolítico marcado por la incertidumbre.

Se trata de una intensa agenda internacional que concentra en pocos días varias citas clave para la política exterior del Gobierno español.

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