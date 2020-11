PCR negativa en coronavirus, cuarentena o entrada libre, las exigencias de cada país si se quiere viajar

Es un auténtico laboratorio dentro del aeropuerto de Munich. Test de antígenos que en 15 minutos te dicen si estás o no contagiado de coronavirus, pero es solo para vuelos domésticos. Es solo una muestra, los países europeos llevan meses haciendo tests de coronavirus a los viajeros que llegan de zonas de riesgo. "Cuando tienes el resultado negativo y sabes que los otros pasajeros también lo son, la sensación dentro del avión es mejor" asegura un viajero que acaba de llegar.

Hoy Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, ha afirmado no estar muy a favor de esta medida en los aeropuertos. "No estoy muy a favor de esta clase de medidas en los aeropuertos. Creo que la incidencia es muy baja en la transmisión" del coronavirus ha recalcado Simón. "No le daría un peso mayor del que tiene" ha añadido

Alemania no exige PCR en destino ni desde dónde se viaje para entrar en su territorio. Si es obligatoria cuarentena de entre 10 y 15 días para pasajeros procedentes de zonas de riesgo por el coronavirus. Por ejemplo España.

Sí viajamos a Francia la cuarentena por coronavirus no es necesaria y la PCR se reserva para viajeros de países no comunitarios. Para el sector turístico los test son una garantía para los expertos una barrera mas. "No son medidas que por si mismas vayan a contener la transmisión pero acompañadas con las que se están llevando en practica va a ser un factor adicional que va a incrementar la seguridad" afirma un virólogo.

En Italia también necesitaríamos PCR negativo 72 horas antes volando desde zona de riesgo y la cuarentena por coronavirus no existe. Reino Unido solo impone confinamiento de 14 días y saltárselo cuesta hasta 1000 euros de multa. Y Bélgica tiene su propio sistema.