El Parlamento británico cree que Murdoch "no es apto" para dirigir un imperio

Al presentar su esperado informe, los parlamentarios afirmaron que el magnate mostró "ceguera voluntaria" al ignorar las prácticas ilegales que se desarrollaban de forma generalizada en su rotativo ya clausurado "News of the World". Concluyeron también que News Corporation, el imperio empresarial de Murdoch, "engañó" a la Cámara de los Comunes y demostró su "intención de encubrir" los errores cometidos.

News Corporation es culpable de "enormes errores de gobernanza interna" y la ineficacia de Rupert Murdoch para resolver la irregular situación dentro de su empresa "claramente plantea cuestiones sobre su propia competencia". "En base a las pruebas frente a esta comisión, concluimos que, si en los momentos relevantes Rupert Murdoch no tomó medidas para estar completamente informado sobre las escuchas, es que hizo la vista gorda y mostró ceguera voluntaria sobre lo que sucedía en sus empresas y publicaciones", señala el informe.

Según los diputados, esta cultura de encubrimiento traspasó todos los estamentos de la organización, lo que llevó a errores de gestión que hacen concluir que Murdoch "no es apto para dirigir una gran compañía internacional". La comisión de Cultura presentó las conclusiones de una investigación que empezó en julio de 2011, a raíz del cierre del periódico "News of the World" tras la detención de decenas de sus empleados por su presunta implicación en los pinchazos telefónicos ilegales. Los parlamentarios, encabezados por el diputado conservador John Whittingdale, han entrevistado a víctimas de las escuchas, así como a periodistas, policías, abogados y otras personas relacionadas con el caso.

El magnate Rupert Murdoch y su hijo James, que fue director en el Reino Unido de News International (NI), filial británica del imperio News Corporation, también comparecieron el año pasado ante los diputados. En el caso de James Murdoch tuvo que comparecer dos veces, al ser cuestionado su testimonio por antiguos directivos del rotativo clausurado. Padre e hijo mantuvieron que no tenían conocimiento de que la práctica de las escuchas, que debía haberse zanjado en 2007 con el encarcelamiento de dos empleados del "News of the World", estuviera extendida dentro de la publicación. El exdirector de esta cabecera Colin Myler y el abogado jefe Tom Crone aseguran en cambio que mostraron a James Murdoch, responsable de los periódicos de News Corporation en el Reino Unido, un correo electrónico en el que se indicaba que las escuchas estaban generalizadas.

El informe publicado hoy supone un duro revés para la familia Murdoch, que posee en el Reino Unido otras cabeceras como "The Sun" y "The Times" y un 39% de la plataforma digital BSkyB. A raíz de las conclusiones de los diputados, esa participación en el canal de televisión de pago, que actualmente revisa el regulador británico de telecomunicaciones, podría ponerse en cuestión si se considera que News Corporation no es apta para gestionar la licencia.