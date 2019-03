Una pareja inglesa recién casada celebra su banquete de bodas en un McDonalds

Una pareja inglesa recientemente casada en Cribbs Causeway, Bristol, eligió como banquete de bodas un restaurante de comida rápida para celebrar su casamiento.

Un McDonalds fue el lugar escogido para concluir el enlace matrimonial, que se celebró en la Oficina de Registro de Bristol, junto a varios amigos y familiares que también acudieron a la cadena de hamburguesería, recoge SWNS.

Bessoted Steven y Emily Asher se han reconocido abiertamente amantes de la "fast-food"; por esa razón, la pareja recién casada tomó la tan peculiar decisión después de que celebrarán en varias ocasiones citas románticas con las que fraguaron su relación.

El festín que se consumió ha sido dado a luz por la pareja: la novia consumió un menú Chicken McNugget con coca cola y el novio un menú Chicken Legend con batido de fresa. El montante de la cena tuvo un coste final de 150 libras (173 euros) y asistieron un total de 33 personas, según reconoció un emocionado Steven, que confesó que era "el día más feliz de nuestra vida".

"Cuando vi a Emily en su vestido por primera vez, no podía creer lo que veía", añadió. "Fue un gran día y todo el mundo veía interesante nuestra celebración. A todos nos encanta el McDonalds". Emily Asher reconoció que veía que se convertía en el centro de atención por su traje de novia, pero "no me importó porque era mi día y estaba para divertirme.

Botella de champán de regalo

Mike Guerin, dueño del McDonald, admitió que era la primera solicitud que había recibido por parte de una pareja de novios en toda su historia como regente de la propiedad, algo que no dificultó su aceptación para celebrar el evento.

Como consecuencia de la novedad, Guerin los regaló una botella de champán, aunque tuvo que esperar ya que McDonalds no permite la ingesta de bebidas alcohólicas dentro de su establecimiento.