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Dimite el presidente de Paraguay, Santiago Peña, por la intervención del banco Ueno

El agujero del banco paraguayo más popular deja a casi tres millones de clientes sin acceso a sus depósitos, llevando al país a la mayor crisis institucional en años.

Una mujer saca dinero de un banco

Crisis en Paraguay por la caída de Ueno Bank | Agencias

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Alba M. Cirera
Publicado:

El presidente de Paraguay, Santiago Peña, ha renunciado hoy, poco antes de ser sometido a un juicio político en el Congreso, tras la caída absoluta del banco Ueno Bank durante la madrugada del martes 3 de noviembre. La decisión se ha producido después de que legisladores de la oposición y sectores de su partido impulsaran un juicio político en su contra.

Abrir la aplicación del banco y no poder consultar el saldo. Esa es la situación con la que se encontraron los clientes del banco virtual en Paraguay. La interrupción coincidió con el anuncio del Banco Central de Paraguay de iniciar un procedimiento de resolución sobre la entidad por problemas de solvencia.

Las tarjetas y los servicios bancarios también quedaron suspendidos. Para los clientes, la consecuencia inmediata fue la imposibilidad de operar con normalidad y acceder a su dinero a través de los canales habituales.

Qué ha ocurrido en Ueno Bank

El Banco Central adoptó la decisión el 2 de noviembre y la comunicó al día siguiente. Los ajustes realizados en los estados financieros situaron el índice de solvencia por debajo de la mitad del mínimo exigido y dejando atrapados 2.500 millones de euros.

El procedimiento contempla la intervención de especialistas para comprobar la situación patrimonial y preservar los activos. El supervisor sostiene que busca proteger a los depositantes y gestionar de forma ordenada la situación del banco. La aplicación dejó de ser una vía disponible para realizar las operaciones cotidianas. La suspensión afecta a las retiradas, transferencias y giros asociados a las cuentas. Y la oposición ha denunciado el colapso: "Saquearon el país, saquearon la plata de los jubilados".

Qué ocurre con el dinero de los clientes

La principal pregunta de los afectados es cuándo podrán recuperar sus ahorros. El Banco Central ha explicado que existe una garantía de hasta 75 salarios mínimos por depositante y entidad, ese límite se aplica al conjunto de los depósitos cubiertos de una persona en el banco, no por separado a cada cuenta. Tener varias cuentas, por lo tanto, no multiplica la cantidad garantizada.

Respecto a los saldos que superen esa cobertura, el supervisor señala que utilizará los mecanismos legales disponibles para procurar su protección. Esto no equivale a confirmar una devolución inmediata e integra de cualquier importe.

Una plataforma para consultar los pagos

Hoy, el Banco Central ha anunciado una herramienta para que los ahorradores consulten qué entidad les ha sido asignada para recibir el anticipo del Fondo de Garantía de Depósitos.

La plataforma estará disponible desde la tarde, hora paraguaya, y permitirá obtener esa información sin esperar un correo electrónico. El acceso se realizará desde la web oficial del organismo.

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