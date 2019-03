"El Papa puede hacer exorcismos porque tiene autorización episcopal"

El padre Gallego lleva haciendo exorcismos desde el año 2007. Cuenta que sólo pueden hacer exorcismos los sacerdotes autorizados por el obispo, y son muy pocos en España, menos de veinte.

Dice que el ritual de un exorcismo dura entre 20 y 25 minutos y asegura que lo más importante de un exorcismo es la voluntad de hacerlo. "El exorcismo es una petición a Dios, solicitándole que proteja a una persona o a un lugar de la influencia del demonio", asegura.

Según el padre Gallego, es muy difícil saber si una persona está o no endemoniada, pero que siempre hay indicios. "Hay una serie de síntomas, como el rechazo de objetos religiosos, facultad para la adivinación, enfermedades que no tienen ninguna causa física, pero tener certeza total, yo no la he tenido nunca".