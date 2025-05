El papa León XIV insta a combatir el odio y un modelo económico que 'margina' a los pobres

Este domingo 18 de mayo, se ha celebrado en la plaza de San Pedro del Vaticano la misa solemne que marcará el inicio oficial del pontificado de León XIV, nombre papal adoptado por el nuevo pontífice Robert Francis Prevost. En la celebración, ha recibido el palio y el Anillo del Pescador, símbolos del poder papal.

Durante la homilía, el papa ha subrayado la necesidad de una iglesia unida contra el odio del mundo moderno y un modelo económico que "margina" a los pobres y "explota" el planeta.

"Hermanos y hermanas, quisiera que este fuera nuestro primer gran deseo: una Iglesia unida, signo de unidad y comunión, que se convierta en fermento para un mundo reconciliado", ha reclamado León XIV ante más de 150 delegaciones de países de todo el mundo y de otras religiones.

Frente a miles de fieles congregados en la Plaza de San Pedro, el pontífice ha solicitado que la iglesia tienda la mano a un mundo marcado por los conflictos y por la violencia. "En nuestro tiempo, vemos aún demasiada discordia, demasiadas heridas causadas por el odio, la violencia, los prejuicios, el miedo a lo diferente, por un paradigma económico que explota los recursos de la tierra y margina a los más pobres", ha lamentado.

"Una pequeña levadura de unidad"

León XIV ha enfatizado que "dentro de esta masa", quieren ser "una pequeña levadura de unidad, de comunión y de fraternidad". "Queremos decirle al mundo, con humildad y alegría: ¡Miren a Cristo! ¡Acérquense a Él! ¡Acojan su Palabra que ilumina y consuela!", ha agregado.

Tender puentes con las otras religiones

En la homilía, el sumo pontífice ha hecho un llamamiento para que la Iglesia supere las divisiones y estreche lazos con las otras religiones y ramas del cristianismo, ejerciendo como un reducto de "comunión y fraternidad".

"¡Miren a Cristo! ¡Acérquense a Él! ¡Acojan su Palabra que ilumina y consuela! Escuchen su propuesta de amor para formar su única familia: en el único Cristo somos uno. Y esta es la vía que hemos de recorrer juntos, unidos entre nosotros, pero también con las Iglesias cristianas hermanas, con quienes transitan otros caminos religiosos, con aquellos que cultivan la inquietud de la búsqueda de Dios, con todas las mujeres y los hombres de buena voluntad", ha declarado.

El papa ha revelado que todos estos esfuerzos son "para construir un mundo nuevo donde reine la paz".

Caminar junto al pueblo

León XIV ha subrayado que el papa no debe actuar como un líder aislado ni como una figura superior a los demás. Según sus palabras, el papel del sucesor de Pedro es caminar junto al pueblo, no ejercer poder sobre él. A su vez, ha insistido en que quien ocupa la sede de Pedro está llamado a acompañar y fortalecer la fe de los creyentes, no a dominar.

"Pedro debe guiar al rebaño sin caer en la tentación del autoritarismo, sino siendo un servidor de la fe de sus hermanos", ha expresado.

Recuerdo de Francisco

León XIV ha rendido homenaje a su predecesor, el papa Francisco, cuya muerte dejó una huella profunda entre los fieles, quienes respondieron con un emotivo aplauso.

El nuevo papa también ha reflexionado sobre el cónclave, destacando la diversidad de trayectorias entre los cardenales participantes y el consenso alcanzado sobre la necesidad de un pastor capaz de cuidar la herencia de la fe cristiana, pero también de enfrentar con sabiduría los desafíos actuales.

"Fui elegido sin tener ningún mérito"

El pontífice ha confesado que recibió su elección con humildad, reconociendo que no fue por méritos propios, sino por gracia, y que asume el cargo con temor reverente.

"Fui elegido sin tener ningún mérito y, con temor y trepidación, vengo a ustedes como un hermano que quiere hacerse siervo de su fe y de su alegría, caminando con ustedes por el camino del amor de Dios", ha expresado.

León XIV se ha presentado ante los fieles como un hermano deseoso de ser servidor de su fe y su alegría. Finalmente, ha indicado que su pontificado estará basado en dos pilares fundamentales: el amor y la unidad, elementos esenciales en la misión confiada por Jesús a Pedro.

