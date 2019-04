El Papa pide tiempo a las víctimas de abusos sexuales en la Iglesia: "Si yo hubiera ahorcado 100 curas en la plaza dirían ‘¡Qué bien!’"

El papa Francisco ha reconocido en una entrevista exclusiva a Salvados que en el Vaticano hay "mercaderes", "como en todos los sitios" porque "no nos salvamos de los límites, los pecados y las vergüenzas que el resto de hombres". Ante esta situación, defiende que los procesos de cambio requieren tiempo. "Mi trabajo es ir limpiando, la limpieza se irá haciendo sola siguiendo una pautas de crecimiento y organización. Si eso avanza, no habrá que hacerla más", explicó.

Francisco también se ha mostrado comprensivo con la actitud de las víctimas de abusos tras conocer la cumbre que se celebró recientemente. "Unos buscan resultados que sean hechos en el momento:"Si yo hubiera ahorcado 100 curas en la plaza dirían ‘¡Qué bien!’. Mi interés no es ocupar espacio sino iniciar procesos sanadores y eso lleva su tiempo. Comprendo a esa gente, pero esta es la manera de que sea irreversible la cura".

Reconoce su error cuando habló de feminismo

También ha arremetido contra Europa por la actitud que ha mantenido hacia los inmigrantes y ha reconocido haberse equivocado cuando afirmó que "todo feminismo termina siendo un machismo con faldas" y que la "frase justa" que debería haber pronunciado es "todo feminismo puede correr el riesgo de transformarse en un machismo con faldas".

"Fue una frase dicha en un momento de mucha intensidad cuando estaba escuchando el testimonio de una mujer que iba en la línea que yo quería y me fui al feminismo un poco más de protesta", ha justificado .

El papa cree que la Iglesia debe tributar por bienes no dedicados al culto

El papa Francisco sostiene que "los hombres de Iglesia son ciudadanos y tienen que cumplir con todos sus derechos de ciudadanos" y por ello cree que la institución debe pagar por todos aquellos bienes que no estén dedicados al culto.

El pontífice ha explicado que en aquellos espacios destinados al culto o al bien social, como una oficina de Cáritas, "es obvio que se debe hacer una exención"; pero por "todo lo que no sea culto, todo lo que no sea un bien común, hay que pagar impuestos". Y ha asegurado que no le "incomoda" hablar de pobreza en el Vaticano: "Yo vivo en un museo y lo más aburrido es vivir en un museo", ha respondido.