El Papa, sobre los abortos: "El médico que los practica es un sicario"

El Papa Francisco se ha vuelto a pronunciar acerca de un tema que sigue generando disparidad de opiniones: el aborto. Francisco ha calificado de "sicarios" a los médicos que practican los abortos y ha definido este acto como un "homicidio".

"Un aborto es un homicidio... Se mata a un ser humano y a los médicos que lo practican.. son sicarios"

"Un aborto es un homicidio. Se mata a un ser humano y a los médicos que se prestan a ello, permítanme la palabra... son sicarios", explicó en el avión de vuelta al Vaticano después de una visita a Luxemburgo y Bélgica.

Sobre el acto del aborto, Francisco ha sido más concreto y directo si cabe: "Sobre esto no se puede discutir, ya que se asesina una vida humana".

No fue la única opinión polémica del Papa en su visita a la Universidad católica de Lovaina, ahí fue preguntado por el papel de la mujer en la Iglesia: "La mujer es más importante que el hombre, pero es malo cuando quiere ser el hombre", además de describir las virtudes de la mujer: "acogida fructífera, atención y dedicación vital".

No sentó nada bien a los jóvenes

Estas palabras no sentaron nada bien a los jóvenes allí presentes e incluso la Universidad decidió emitir un comunicado de reprobación mientras el Papa todavía estaba presente en esta: "posición conservadora, determinista y reduccionista", definió el centro. Al Papa tampoco le pareció correcto que esta publicara una nota mientras él todavía estaba hablando ante los jóvenes: "no era moral", dijo.

Precisamente sobre este tema también se ha pronunciado la ministra de Sanidad, Mónica García, tras anunciar que en breve estará listo un registro de los médicos objetores (no quieren practicar el aborto): "Esto viene a cubrir un vacío legal en el cual se estaban amparando para no cumplir dicha ley y para que los abortos no se realicen en la sanidad pública", ha explicado en el Congreso.

A este anuncio de Mónica García ya han reaccionado los médicos: "Es una especie de lista negra en la que estén médicos objetores, algo que va a permitir discriminar a estos profesionales. Si un médico, por motivos de valores, conciencia no quiere realizar abortos, no debería ser discriminado por ello", dice Manuel Martínez-Sellés, presidente del Colegio de Médicos de Madrid.

Actualmente en España hay cinco comunidades en las que se está practicando el aborto en la sanidad pública. La mayoría de mujeres que desean tomar esta decisión terminan acudiendo a hospitales privados. Por otra parte, los abortos han aumentado casi un 5%, en 2023 se practicaron más de 103.000 en España.

