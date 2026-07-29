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Pavel Durov, fundador de Telegram, declarado en busca y captura por Rusia acusado de colaborar con el terrorismo

En varios comunicados, el FSB y el Comité de Investigación estatal han informado de que los servicios ucranianos habrían utilizado un chatbot de la aplicación para reclutar a jóvenes rusos para realizar sabotajes y operaciones terroristas.

Pavel Durov, fundador de Telegram, en una publicación de la cuenta de Telegram en X reaccionando a su orden de busca y captura.

Pavel Durov, fundador de Telegram, en una publicación de la cuenta de Telegram en X reaccionando a su orden de busca y captura. EFE

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Alejandro Lorente
Publicado:

Rusia ha anunciado este miércoles que ha acusado al fundador de Telegram, Pavel Durov, de facilitar actividades terroristas, asegurando que su popular aplicación de mensajería estaba siendo utilizada por espías ucranianos para llevar a cabo ataques dentro de Rusia.

Como respuesta, la cuenta oficial de Telegram en X ha publicado una imagen del multimillonario de origen ruso realizando un gesto obsceno con el dedo corazón.

Los cargos, anunciados por el Servicio Federal de Seguridad (FSB), marcan la culminación de una larga investigación contra Durov, residente en Dubái, y Telegram.

Moscú ha prohibido el servicio como parte de una campaña más amplia para prohibir el acceso a plataformas tecnológicas extranjeras y endurecer el control sobre Internet.

Aunque los rusos sólo pueden acceder a Telegram utilizando una VPN para cifrar el tráfico y ocultar su localización, los organismos estatales (incluidos el Kremlin y el Ministerio de Defensa) continúan publicando contenido en la plataforma a diario.

La aplicación es considerada "campo de batalla virtual" en la guerra entre Rusia y Ucrania, donde es utilizada por funcionarios, soldados y blogueros influyentes de ambos bandos.

Un chatbot podría haber reclutado a jóvenes rusos para realizar actos terroristas

En varios comunicados, el FSB y el Comité de Investigación estatal han informado de que los servicios especiales ucranianos habrían utilizado un chatbot de Telegram llamado "Daivinchik/Leo" para reclutar a jóvenes rusos con el objetivo de llevar a cabo actos de sabotaje y operaciones terroristas.

"Daivinchik/Leo" es un popular chatbot de citas en Rusia, país donde Tinder ya no se encuentra disponible. Según el comunicado, espías ucranianos que se hacían pasar por mujeres jóvenes lo utilizaban para contactar y captar a rusos, a quienes después coaccionaban para cometer delitos.

El FSB señala que, en el último año, 46 ​​ciudadanos rusos de entre 12 y 22 años fueron detenidos tras supuestamente haber sido reclutados por esta vía para ejecutar ataques contra agentes del orden o incendiar infraestructuras de transporte, energía, comunicaciones o del sector financiero. No ha habido comentarios inmediatos por parte de Ucrania.

Durov, en búsqueda internacional

El comunicado del FSB indicaba que Durov sería incluido en una lista de búsqueda internacional, pero no especificaba qué mecanismo utilizaría Rusia para ello.

La organización policial internacional Interpol no ha respondido inmediatamente a una solicitud de comentarios. No obstante, si Moscú llegara a solicitar una Notificación Roja, es poco probable que el proceso sea rápido, según una fuente cercana a los hechos.

Dubái, lugar de residencia de Durov, mantiene buenas relaciones con Moscú y vínculos crecientes en los sectores de energía, negocios y finanzas. Sin embargo, entregarlo a Rusia podría perjudicar la imagen del emirato como un centro atractivo para la actividad empresarial y tecnológica.

Durov publicó que estuvo en Georgia la semana pasada, pero se desconoce su paradero actual. Nacido en Rusia, actualmente posee pasaportes de los Emiratos Árabes Unidos y de Francia. Fundó VKontakte (el equivalente ruso a Facebook) antes de vender su participación restante en 2014, en medio de presiones por parte de las autoridades rusas.

Detenido en 2024 por no cooperar

En 2024 fue detenido en Francia bajo acusaciones de que Telegram no frenó adecuadamente la actividad delictiva en la plataforma ni cooperó lo suficiente con las autoridades. Posteriormente, se le permitió salir del país mientras continúan las investigaciones.

Por su parte, Durov niega haber cometido irregularidades y afirma que Telegram ha superado sus obligaciones de moderar contenidos y colaborar con las autoridades en la lucha contra la delincuencia.

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