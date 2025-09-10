Las durísimas imágenes del apuñalamiento a una refugiada ucraniana en un tren

Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Se puede ver cómo el agresor saca del bolsillo la navaja y le apuñala por detrás.

Las imágenes que acompañan esta noticia son muy duras. Las autoridades de Charlotte, en Estados Unidos, han publicado el vídeo del apuñalamiento a una refugiada ucraniana que acabó con su vida el 22 de agosto en un tren.

El agresor saca del bolsillo la navaja y le apuñala por detrás. Durante los primeros segundos, ella se queda en shock. Minutos después, se desploma y se desangra. Pasan varios minutos hasta que acuden a ayudarla. El FBI se hizo cargo de la investigación. El agresor tiene arrestos previos. Se difunde el vídeo para exigir políticas más contundentes contra la reincidencia y la violencia en espacios públicos en el país.

