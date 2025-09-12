Erika, la mujer de Charlie Kirk, desolada tras el asesinato: "Alguien tendrá que explicarles a sus hijos por qué su padre no regresó a casa"

Charlie Kirk fue asesinado cuando estaba promocionando su asociación ultraconservadora de estudiantes en la Universidad de Utahde un disparo en el cuello. Mientras el FBI sigue buscando al principal sospechoso del asesinato, la tragedia deja una familia devastada. Una mujer, Erika, y dos menores, una niña de tres años y un niño de 16 meses, lloran la muerte de Kirk.

Según precisa Daily Mail, Jack Posobiec, colaborador de la organización Turning Point USA de Kirk, habló con NewsNation el jueves por la mañana sobre cómo la familia está afrontando la situación. "Erika es increíblemente fuerte. Al mismo tiempo, alguien tendrá que explicarles a sus hijos por qué su padre no regresó a casa ayer", ha relatado. "Erika es una guerrera de oración, ella y Charlie son creyentes muy devotos, son muy, muy profundamente cristianos", señalaba.

"Cuando ves que las cámaras se apagan, que las luces se apagan, inmediatamente vuelven a la fe: esto es algo que viven 24 horas al día, 7 días a la semana. No es algo que sólo exista frente a la cámara, es algo que ellos hacen absolutamente todos los días. Debido a que tienen esa firme confianza en la fe, tiene la capacidad de poder atravesar esto con ese tipo de fortaleza que realmente sólo viene del cielo", señalaba según el citado medio.

Por su parte, Beau Mason, comisionado del Departamento de Seguridad Pública de Utah, ha dicho que Erika y la familia se encuentran "devastados".

Charlie y Erika se casaron hace cuatro años, en mayo de 2021 en una ceremonia íntima en Arizona.

El FBI sigue buscando al responsable de disparar a Kirk e insiste en colaboración ciudadana

Tras la conmoción, el FBI continúa la investigación por el asesinato del activista, sin que por el momento se haya producido ninguna detención. Es por lo que las autoridades insisten en la colaboración ciudadana para localizar al sospechoso.

Este jueves por la noche, el FBI difundió imágenes de seguridad en las que se ve a un hombre vestido de negro descendiendo del techo de un edificio del campus y corriendo por una autopista cercana. El sospechoso es un hombre blanco con gorra, gafas de sol y sudadera oscura.

El gobernador de Utah, Spencer Cox, dijo que cuando el responsable sea identificado y detenido se pedirá la "pena de muerte" por el crimen cometido.

