El príncipe Harry visita por sorpresa Ucrania y promete apoyo a miles soldados heridos en la guerra

El príncipe Harry ha visitado Kiev de forma inesperada, invitado por el Gobierno ucraniano, para anunciar un programa de apoyo a la rehabilitación de militares heridos en la guerra contra Rusia. Según datos oficiales, el conflicto ha dejado más de 130.000 personas con discapacidades permanentes en Ucrania.

Sandra Cavia
Publicado:

El príncipe Harry, duque de Sussex, ha sorprendido con una visita no anunciada a Kiev tras recibir una invitación oficial del Gobierno ucraniano, según confirmó la Fundación Invictus Games. El viaje tiene como objetivo presentar nuevas iniciativas de apoyo a la rehabilitación de militares heridos en el conflicto con Rusia, que ya dura más de tres años.

El duque viajó acompañado por un equipo de la fundación, creada en 2014 para impulsar la recuperación de veteranos de guerra a través del deporte. "No podemos detener la guerra, pero sí hacer todo lo posible para ayudar en el proceso de recuperación", declaró al diario The Guardian.

“El mayor impacto es venir a Kiev, donde se ve la verdadera destrucción de la guerra”

Príncipe Harry

De acuerdo con cifras oficiales difundidas a principios de este año, más de 130.000 personas en Ucrania han quedado con discapacidades permanentes desde el inicio de la invasión rusa en 2022. En este contexto, el Ejecutivo de Volodímir Zelenski ha situado la rehabilitación física y psicológica de los veteranos como una prioridad, con el deporte como herramienta clave.

La invitación de Harry a Ucrania

Harry explicó que la visita fue impulsada por Olga Rudnieva, directora del centro de rehabilitación Superhumans en Leópolis, especializado en el tratamiento de amputados. El príncipe conoció las instalaciones en abril y, tras consultar con su esposa y el gobierno británico para asegurarsee de que estaba bien, llegó la invitación oficial para viajar a la capital ucraniana.

"El mayor impacto es venir a Kiev, donde se ve la verdadera destrucción de la guerra", ha señalado. Ucrania participa en los Invictus Games desde 2017. Según el duque, la presencia del equipo ucraniano en la última edición celebrada en La Haya, en 2022, evidenció la creciente importancia de la competición para los soldados heridos.

El príncipe Harry visita Ucrania y promete apoyo a miles soldados heridos en la guerra
Príncipe Harry

El príncipe Harry visita por sorpresa Ucrania y promete apoyo a miles soldados heridos en la guerra

