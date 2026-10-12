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El papa será operado este miércoles a mediodía del nódulo en el pulmón

El pontífice permanecerá ingresado en el hospital Gemelli, en Roma

Imagen del papa León XIV

El papa será operado este miércoles a mediodía del nódulo en el pulmón | Europa Press

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Alba Gutiérrez
Publicado:

El papa León XIV será hospitalizado en el Policlínico Gemelli de Roma este martes a mediodía para ser operado del nódulo que se le descubrió en un pulmón, tal y como detallaron fuentes de la oficina de prensa del Vaticano.

El papa lo anunció este domingo desde la ventana del palacio apostólico tras el rezo del Ángelus y ante miles de fieles.

Según informaron fuentes de la oficina de prensa, el pontífice descubrió el nódulo en un pulmón del que tendrá que ser operado tras "un control de rutina".

El pontífice estadounidense y peruano, de 71 años, desarrolló este lunes por la mañana su agenda con normalidad y se reunió con varios arzobispos de diversas partes del mundo, entre ellos el presidente de la Conferencia Episcopal de Nicaragua, Carlos Enrique Herrera Gutiérrez, y el arzobispo argentino Jorge Eduardo Lozano.

Según consta en el habitual boletín diario de la Santa Sede, el papa mantuvo siete audiencias y, además de Herrera y Lozano, se reunió con el nuncio apostólico en Suiza, Liechtenstein y Mónaco, Martin Krebs; con el presidente y secretario general de Cáritas Internacional, el arzobispo japonés Tarsicio Isao Kikuchi y Alistair Dutton, respectivamente; con el arzobispo estadounidense Timothy Broglio y con el representante permanente de la Santa Sede en la Comunidad Económica del África Occidental, Michael Francis Crotty.

El secretismo sobre la salud de los papas

La salud de los papas desde siempre ha sido un tabú. Las informaciones sobre enfermedades y hospitalizaciones siempre fueron o bien ocultadas o bien fragmentarias.

Con Francisco cambiaron algo las pautas de comunicación, con ruedas de prensa del equipo médico que le operó, pero León XIV decidió, con transparencia absoluta, dar él mismo la noticia al mundo de su operación para extirpar un nódulo en un pulmón.

Juan Pablo II fue el primer papa de la historia en anunciar una inminente hospitalización.

El 12 de julio de 1992, explicó que esa misma noche sería trasladado al hospital Gemelli para someterse a "algunas pruebas diagnósticas".

A diferencia de lo que León XIV comunicó el domingo, Karon Wojtyla no especificó la naturaleza de la enfermedad, pero tres días después se informó a los periodistas de que el papa había sido sometido a una operación para extirpar un tumor benigno en el colon.

En el caso de Francisco, durante sus varias hospitalizaciones, se prefirió lanzar un comunicado para anunciarlas, incluso a veces después de que la noticia ya corriera por las redacciones tras haber sido filtrada desde el Gemelli.

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