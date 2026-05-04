Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Mundo

Hantavirus

Alerta por la muerte de tres personas por hantavirus, en un crucero con destino Canarias

Tres personas han muerto en un posible brote de hantavirus dentro de un crucero que se dirigía a Canarias. La OMS está investigando estos casos y otros sospechosos. Este virus se transmite de ratones a humanos al respirar las partículas de sus heces o de su orina.

Pruebas en laboratorio de la vacuna contra el coronavirus

Alerta por la muerte por hantavirus de tres personas en un crucero con destino Canarias | EFE

Publicidad

Miriam Vázquez
Publicado:

Alerta en un crucero de lujo con destino final Canarias. Al menos tres personas han muerto infectadas por hantavirus. La embarcación partió del puerto argentino de Ushuaia y se dirigía a Cabo Verde antes de poner rumbo a Canarias.

La OMS ya está colaborando y ha anunciado que ya hay una investigación en marcha. "La OMS está al tanto y está dando apoyo tras un incidente de salud pública en un buque de crucero en el océano Atlántico. Hasta la fecha se ha confirmado en laboratorio un caso de infección por hantavirus y hay cinco casos sospechosos más".

Según las primeras informaciones habría seis personas infectadas, de las cuales tres han fallecido y uno está hospitalizado en la UCI en Sudáfrica. La OMS recuerda que el hantavirus es una infección respiratoria que está típicamente vinculadas a exposición ambiental" por el contacto con "orina o heces de roedores infectados".

Es "raro" pero la posibilidad de infección entre personas existe "y puede provocar graves afecciones respiratorias que requieren de monitorización, apoyo y respuesta al paciente", indica la OMS.

¿Qué es el hantavirus?

El hantavirus no es una enfermedad nueva, hay documentación sobre brotes desde hace muchísimos años. Cabe recordar que el año pasado trascendió la muerte Betsy Arakawa, esposa del fallecido actor Gene Hackman, a causa de una infección por hantavirus en Nuevo México.

La principal vía de transmisión es el contacto con roedores, o con sus heces, orina o saliva por inhalación. La infección puede avanzar rápidamente y entre los síntomas más frecuentes están: presión en el pecho o fiebre hemorrágica.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias de la Mañana' enAtresplayer.

Irán evalúa la respuesta de EEUU sobre el plan de paz mientras persiste la tensión en Ormuz

Donald Trump

Publicidad

Mundo

EEUU moviliza más de 100 aeronaves y buques para escoltar a los barcos atrapados en el Estrecho de Ormuz

EEUU moviliza más de 100 aeronaves y buques para escoltar a los barcos atrapados en el Estrecho de Ormuz

Pruebas en laboratorio de la vacuna contra el coronavirus

Alerta por la muerte de tres personas por hantavirus, en un crucero con destino Canarias

Donald Trump

Irán evalúa la respuesta de EEUU sobre el plan de paz mientras persiste la tensión en Ormuz

Desaparecen dos militares estadounidenses durante unas maniobras de African Lion en Marruecos
Ejército estadounidense

Desaparecen dos militares estadounidenses durante unas maniobras de African Lion en Marruecos

Carretera cerrada en Bristol
Reino Unido

Mueren dos personas por una explosión en una vivienda: "La causa está siendo tratada como sospechosa"

Imagen de archivo de un coche de policía en Estados Unidos
Estados Unidos

Un joven mata a tiros a dos trabajadores de un banco y le pillan por las pistas que deja en Facebook

Las autoridades han localizado al joven tras analizar sus redes sociales.

Un tribunal israelí extiende hasta el martes la detención del activista español y su compañero brasileño
FLOTILLA

Un tribunal israelí extiende hasta el martes la detención de los activistas de la Flotilla

Se les acusa de "colaborar con el enemigo en tiempos de guerra, contactar con un agente extranjero, pertenecer a una organización terrorista y prestarle servicios, y transferir bienes para una organización terrorista".

Las impactantes imágenes del momento en que la Policía abate a un hombre con machete en el metro de Nueva York

Las impactantes imágenes del momento en que la Policía abate a un hombre con machete en el metro de Nueva York

La 'influencer' Kiersten Dyke

Muere la influencer Kiersten Dyke por un cáncer de piel a los 25 años

xxxx

VÍDEO: Un elefante se descontrola en un templo de la India y mata a un hombre

Publicidad