Alerta por la muerte de tres personas por hantavirus, en un crucero con destino Canarias

Alerta en un crucero de lujo con destino final Canarias. Al menos tres personas han muerto infectadas por hantavirus. La embarcación partió del puerto argentino de Ushuaia y se dirigía a Cabo Verde antes de poner rumbo a Canarias.

La OMS ya está colaborando y ha anunciado que ya hay una investigación en marcha. "La OMS está al tanto y está dando apoyo tras un incidente de salud pública en un buque de crucero en el océano Atlántico. Hasta la fecha se ha confirmado en laboratorio un caso de infección por hantavirus y hay cinco casos sospechosos más".

Según las primeras informaciones habría seis personas infectadas, de las cuales tres han fallecido y uno está hospitalizado en la UCI en Sudáfrica. La OMS recuerda que el hantavirus es una infección respiratoria que está típicamente vinculadas a exposición ambiental" por el contacto con "orina o heces de roedores infectados".

Es "raro" pero la posibilidad de infección entre personas existe "y puede provocar graves afecciones respiratorias que requieren de monitorización, apoyo y respuesta al paciente", indica la OMS.

¿Qué es el hantavirus?

El hantavirus no es una enfermedad nueva, hay documentación sobre brotes desde hace muchísimos años. Cabe recordar que el año pasado trascendió la muerte Betsy Arakawa, esposa del fallecido actor Gene Hackman, a causa de una infección por hantavirus en Nuevo México.

La principal vía de transmisión es el contacto con roedores, o con sus heces, orina o saliva por inhalación. La infección puede avanzar rápidamente y entre los síntomas más frecuentes están: presión en el pecho o fiebre hemorrágica.

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