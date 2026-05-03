Mueren dos personas por una explosión en una vivienda: "La causa está siendo tratada como sospechosa"

Este domingo, un hombre y una mujer han muerto en una explosión en una vivienda en la calle Sterncourt, en Bristol, según han confirmado la Policía de Avon y la de Somerset.

Accidente doméstico

A las 6.17 horas, la Policía recibía una llamada donde le alertaban de un "incidente doméstico", ha explicado el superintendente Matt Ebbs. La explosión se produjo a las 6.30 horas, antes de que llegaran los agentes. Un hombre, una mujer y una niña con carácter leve fueron trasladados a hospitales.

La Policía señaló que "la causa del incidente está siendo tratada como sospechosa y se ha declarado incidente grave. Dos personas adultas han muerto en sus domicilios".

Ataque terrorista descartado

Por el momento, se descarta un posible móvil terrorista y no se busca a ningún sospechoso. Las autoridades explicaron que "ante el reciente cambio en el nivel de amenaza en Reino Unido, nos gustaría insistir a la población en que no estamos tratando esta cuestión como presunto incidente terrorista". Asimismo, añadieron: "La investigación está en su primera fase, pero en este momento no estamos buscando a nadie en relación con este incidente".

El lugar de la explosión ha sido acordonado para proteger al resto de la población y facilitar la investigación de peritos y de artificieros del Ejército, movilizados como medida preventiva, ha indicado Ebbs.

El suceso se define como "incidente grave" y "un acontecimiento o situación con una serie de consecuencias graves que requiere acciones especiales para su gestión con la participación de uno o más organismos de emergencia".

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