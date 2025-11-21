Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Once heridos, incluidos varios niños, por el ataque de un oso durante una excursión escolar

Un oso grizzly atacó a un grupo de alumnos y profesores que estaban de excursión cerca de Bella Coola, en la Columbia Británica (Canadá). Once personas resultaron heridas, dos de ellas en estado crítico, y las autoridades siguen buscando al animal.

Paula Hidalgo
Publicado:

Once personas han resultado heridas, dos de ellas en estado crítico, en el oeste de Canadá después de que un oso grizzly atacara a un grupo de niños y profesores que participaban en una excursión, según han informado este viernes medios locales.

El ataque ocurrió este jueves cerca de la localidad de Bella Coola, en la Columbia Británica, al noroeste de Vancouver. Los heridos son niños de entre 10 y 11 años y varios docentes. Acwsalcta School, el centro gestionado por el grupo indígena nuxalk al que pertenecen, confirmó en Facebook que todos ellos forman parte de su comunidad escolar. "Estamos devastados por lo ocurrido y por las familias afectadas. Todos están recibiendo atención médica y nuestra prioridad es garantizar su seguridad", señaló la escuela en un comunicado.

Los profesores intentaron proteger a los niños

Las autoridades de la Columbia Británica explican que, además de los dos heridos críticos, hay otras dos personas con lesiones graves. Medios locales aseguran que los profesores se enfrentaron al oso pardo cuando este atacó al grupo, y que uno de ellos sufrió heridas de consideración por lo que tuvo que ser evacuado en helicóptero.

Recomendaciones de seguridad mientras continúa la búsqueda

El Servicio de Protección de la Naturaleza ha pedido a los vecinos de la zona que eviten las áreas boscosas. A su vez, las autoridades nuxalk aconsejan no salir por la noche, ya que el oso todavía no ha sido localizado, y han puesto autobuses a disposición de los residentes para facilitar desplazamientos seguros.

El oso grizzly del oeste de Canadá es uno de los mamíferos más grandes de Norteamérica: puede llegar a pesar 300 kilos y alcanzar una envergadura de hasta 2,5 metros. A pesar de su tamaño, puede correr a unos 50 km/h y trepar árboles con facilidad, lo que explica el peligro que supone cuando se cruza con personas en su territorio.

