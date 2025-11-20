Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Mundo

Brasil

Un incendio obliga a evacuar la zona de negociaciones de la cumbre climática de la ONU en Belém

La delegación española y los periodistas que les acompañaban en ese momento se encuentran bien.

Efectivos evacuando la zona

Un incendio obliga a evacuar la zona de negociaciones de la cumbre climática de la ONU en Belém | EFE

Publicidad

Ángela Clemente
Actualizado:
Publicado:

Un incendio en el recinto en el que se celebran las negociaciones de la cumbre climática de la ONU (COP30), en la ciudad de Belém, en Brasil, ha obligado a evacuar a todas las personas que se encontraban en el lugar. Las llamas se desataban en un punto de la llamada 'Zona Azul', que administra y controla las Naciones Unidas. Ahí se encuentran las salas de reunión y los diversos pabellones de los países y organizaciones internacionales que participan en la cita.

El personal de seguridad ha actuado con rapidez aislando la zona del incendio y ordenando la evacuación de las decenas de personas presentes por las salidas de emergencia. En determinados momentos, se han generado instantes de tensión. Además, se ha cortado el suministro eléctrico en parte del edificio y el personal de seguridad de la ONU ha formado un cordón para impedir que la gente regresara al interior del pabellón.

Por el momento, se desconocen las causas y el origen del incendio, así como el alcance de los daños o la existencia de posibles víctimas.

Fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), aseguran que toda la delegación española y los periodistas que les acompañaban en ese momento se encuentran bien.

COP30

Este jueves, la COP30 encaraba una penúltima jornada clave para destrabar las negociaciones sobre adaptación climática y una serie de hojas de ruta para abandonar los combustibles fósiles y terminar con la deforestación.

Los meses previos a la celebración de la cumbre estuvieron marcados por los graves problemas logísticos de Belém, puerta de entrada a la Amazonía brasileña, debido a la falta de infraestructuras y los altos precios del alojamiento.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Trump relativiza el asesinato de un periodista para defender al príncipe saudí Bin Salman: "Son cosas que pasan"

Donald Trump y el príncipe saudí Bin Salmán

Publicidad

Mundo

Efectivos evacuando la zona

Un incendio obliga a evacuar la zona de negociaciones de la cumbre climática de la ONU en Belém

El chavismo niega que haya negociaciones para un cambio político en Venezuela

El chavismo niega que haya negociaciones con Estados Unidos para un cambio político en Venezuela

Informe desnutrición infantil Acción contra el Hambre

Más de 43 millones de niños menores de 5 años sufren desnutrición severa

Santos Cerdán en Milagro (Navarra)
Caso Koldo

Santos Cerdán se refugia en su pueblo, Milagro, en Navarra, tras salir de la cárcel

Miss jamaica
Accidente

VÍDEO | Miss Jamaica, evacuada en camilla tras sufrir esta aparatosa caída en la gala de Miss Universo 2025

Chocan dos trenes en República Checa
CHOQUE DE TRENES

Alrededor de 40 heridos, cinco de ellos graves, en el choque entre dos trenes en República Checa

Decenas de heridos después de que colisionara un tren rápido y otro de Cercanías entre las localidades de Sliv y Divcice.

Elon Musk, director ejecutivo de SpaceX y xAI, asiste a un panel en el Foro de Inversión
Avance IA

Elon Musk asegura que la IA y los robots erradicarán la pobreza: "El dinero dejará de ser relevante y el trabajo será opcional"

El magnate explica que en una o dos décadas la IA y los robots humanoides serán la única forma de que las personas sean ricas.

Donald Trump y Volodimir Zelenski en la Casa Blanca

Trump negocia un plan de paz para Ucrania, con Rusia: 28 puntos para poner fin a la guerra

Benjamin Netanyahu

Israel anuncia la desarticulación de una red de Hamás que planeaba atentados en Alemania

Imagen de Trump y de Epstein.

Trump firma sin cámaras la ley para desclasificar los archivos del caso Epstein

Publicidad