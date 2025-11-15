VÍDEO: La impresionante explosión que deja 22 heridos y que se ve desde un avión

Al menos 22 personas han resultado heridas después de que una fuerte explosión provocase un incendio en un parque industrial, el cual alberga varias empresas químicas y de otros sectores al sur de Buenos Aires, en Argentina.

Esa explosión se produjo en un complejo industrial en la localidad de Carlos Spegazzini, y por su proximidad con el aeropuerto, numerosos vuelos que tenían previsto aterrizar en el aeropuerto han tenido que ser desviados o demorados. Además, una de las carreteras de acceso al aeropuerto se encuentra bloqueada.

Según vecinos y fuentes citadas por medios locales, la mayoría de los heridos tratados hasta el momento son residentes de la zona que presentaban lesiones leves y moderadas, consecuencia de las quemaduras y el estallido de los vidrios por la onda expansiva.

Según el intendente de Ezeiza, Gastón Granados, "los hospitales provinciales y municipales de la región están preparados para recibir a las personas que pudieran estar afectadas".

De la misma manera, Gastón Granados ha apuntado que no se sabe cómo ni dónde se originó la explosión y ha asegurado que las llamas afectaron a varias plantas del edificio industrial, entre las que se encuentra "una planta química", donde se "incendiaron depósitos".

