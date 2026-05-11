Los países implicados se blindan para contener el hantavirus: así son sus estrictos protocolos

Los países implicados en la gestión del brote de hantavirus del crucero MV Hondius han intensificado sus protocolos de prevención con el objetivo de evitar nuevos contagios. Las autoridades sanitarias de Europa y Oceanía han adoptado medidas coordinadas que incluyen cuarentenas prolongadas, vigilancia diaria y hospitalización preventiva de los pasajeros evacuados.

En Países Bajos, los ocho viajeros repatriados permanecen en cuarentena domiciliaria desde su regreso el pasado domingo. Las autoridades sanitarias han establecido que el aislamiento se prolongará hasta el 17 de junio, contando desde el desembarco de los pasajeros infectados la semana anterior. Durante este periodo podrán salir brevemente a pasear, siempre con mascarilla y manteniendo una distancia mínima de 1,5 metros. Además, recibirán llamadas diarias de seguimiento por parte de los servicios de salud pública.

Francia ha publicado de urgencia un decreto que regula la cuarentena de los cinco pasajeros franceses del crucero. Tras un periodo inicial de evaluación de 72 horas, las autoridades podrán imponer aislamiento o cuarentena durante un total de 42 días. El texto contempla también la posibilidad de aplicar medidas a personas que hayan estado en contacto con los pasajeros o con posibles infectados. Uno de los viajeros presentó síntomas durante el vuelo de regreso, lo que motivó su aislamiento inmediato junto al resto del grupo.

En el Reino Unido, el Servicio Nacional de Salud ha anunciado que los pasajeros serán sometidos a pruebas médicas en el hospital Arrowe Park, cerca de Liverpool, donde permanecerán al menos 72 horas antes de decidir posibles aislamientos adicionales.

Australia ha optado por trasladar a sus pasajeros a un hospital especializado en enfermedades infecciosas en el oeste de Sídney, equipado con infraestructuras de alta seguridad sanitaria.

Por su parte, Grecia ha adoptado una de las medidas más estrictas: un evacuado permanecerá 45 días en cuarentena hospitalaria obligatoria en Atenas, en una cámara de presión negativa del hospital universitario Attikon.

Las autoridades sanitarias insisten en que la detección temprana y el aislamiento son claves para frenar la propagación del virus.

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