Obama: "Si no intervenimos en Libia seríamos responsables de los ataques"

El presidente estadounidense, Barack Obama, ha pedido que cesen en Libia "todos los ataques contra civiles" por parte del régimen de Muamar Gadafi y ha asegurado que no habrá tropas terrestres norteamericanas en territorio libio tras la resolución del Consejo de Seguridad de la ONU que autoriza la creación de una zona de exclusión aérea.

En una declaración en la Casa Blanca, Obama ha defendido que la resolución 1973 establece "condiciones claras" que Gadafi debe cumplir y ha incidido en que Estados Unidos, Reino Unido, Francia y los países árabes están de acuerdo en que "debe haber un alto el fuego inmediato".

En este sentido, ha subrayado que "todos los ataques contra civiles deben cesar" y ha pedido que se permita el acceso a Libia a las organizaciones humanitarias. Igualmente, ha remarcado que "Estados Unidos no va a desplegar tropas terrestres en Libia y no va a usar la fuerza para ir más allá de un objetivo bien definido: la protección de los civiles en Libia".

Según Obama, los términos que impone la resolución 1973 "no son negociables" por lo que, ha advertido, "si Gadafi no los acata, la comunidad internacional impondrá las consecuencias". "La resolución será puesta en práctica mediante una acción militar", ha prevenido.

La comunidad internacional, y con ella, Estados Unidos, se ha visto obligada a actuar después de que Gadafi no haya "mostrado piedad por sus propios ciudadanos".

Por otra parte, Obama ha dejado claro que Estados Unidos no está solo. "Estados Unidos no buscó este resultado, nuestras decisiones han sido movidas por el rechazo de Gadafi a respetar los derechos de su pueblo y el potencial del asesinato masivo de civiles inocentes", ha justificado.

Por otra parte, las Fuerzas Armadas estadounidenses han informado este viernes de que desplegarán buques anfibios adicionales en el Mediterráneo en el marco de los planes para responder a la violencian en Libia.

El grupo naval liderado por el buque anfibio 'USS Bataan' se desplegará el 23 de marzo "antes del calendario previsto" para relevar a las unidades del grupo comandadado por el 'USS Kearsarge', actualmente posicionado en el mar Mediterráneo", según un comunicado de las Fuerzas Armadas estadounidenses.