Los ataques con drones han vuelto a marcar la última noche del conflicto entre Rusia y Ucrania, dejando incidentes en distintos puntos de ambos países. Moscú asegura haber derribado 170 aparatos ucranianos, mientras que una ofensiva rusa contra la región de Kiev, ha provocado el derrumbe de un edificio de cinco plantas, dejando dos personas heridas y al menos 14 desaparecidas.

El Ministerio de Defensa ruso ha comunicado que sus sistemas antiaéreos han actuado durante la noche para neutralizar drones en siete regiones del país, Crimea y las zonas marítimas del Negro y Azov. Entre los territorios afectados se encuentra Briansk, donde las autoridades han denunciado un ataque contra una vivienda que dejó herido a un hombre de 32 años.

En esta región fronteriza, los responsables locales han asegurado que han interceptado otros 21 aparatos no tripulados. Además, desde medios independientes rusos se apunta a un posible impacto contra dependencias de la Guardia Nacional en Krasnodar, después de que varios ciudadanos difundieran imágenes de humo sobre la ciudad.

14 desaparecidos en Ucrania

La situación también ha sido especialmente complicada en territorio ucraniano. En Dimer, localidad situada en la región de Kiev, un ataque ruso ha causado el desplome parcial de un edificio residencial de cinco plantas.

Los equipos de emergencia han acudido al lugar y han logrado poner a salvo a nueve personas, dos de ellas, una mujer de 22 años y un niño, han resultado heridas. Sin embargo, las autoridades ucranianas advierten de que otras 14 personas siguen desaparecidas.

La Fuerza Aérea de Ucrania ha informado de que durante la misma noche ha logrado neutralizar "161 drones rusos, en su mayoría del tipo Shahed". Pese a su rápida actuación, se han detectado impactos en 18 puntos del país y restos de aparatos derribados en otras seis ubicaciones.

Zelenski denuncia los ataques rusos

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha mandado un mensaje de agradecimiento por la rápida intervención de los equipos de emergencia, y ha denunciado que Rusia haya atacado a más de 20 regiones ucranianas durante esta semana.

La nueva oleada de ataques evidencia que los drones se han convertido en uno de los principales instrumentos de esta guerra, ampliando el alcance de las operaciones militares, y aumentando los riesgos para la población civil de ambos países.

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