Nvidia ha cerrado su tercer trimestre fiscal con un beneficio neto de unos 59.335 millones de euros, lo que equivale a una subida de ganancias del 105 % respecto al año anterior en este periodo. La compañía estadounidense de microprocesadores avanzados ha superado todas las expectativas de los analistas, debido a su crecimiento de su negocio en su centro de datos. Las cuentas corresponden al ciclo económico entre finales de julio y finales de octubre. Durante estos tres meses alcanzó 115.844 millones de dólares (105.282 millones de euros), con un incremento del 103 % en comparación con hace doce meses y un 20 % superior al anotado en el pasado trimestre.

Los centros de datos impulsan los resultados

El negocio de los centros de datos volvió a ser el motor de crecimiento de Nvidia con un total de 107.600 millones de dólares (97.813 millones de euros), lo que representa un aumento del 110 % frente al anterior ejercicio, superando las previsiones esperadas del consenso de mercado.

Las cifras tras la división de computación alcanzaron los 8.200 millones de dólares (7.454 millones de euros), lo que supone un incremento del 14 % respecto al trimestre anterior y del 42 % en la comparativa interanual. De cara a los siguientes tres meses, la compañía espera alcanzar una facturación de 130.000 millones de dólares (118.175 millones de euros), con unos gastos operativos de unos 11.000 millones de dólares (10.000 millones de euros).

El consejo descarta el regreso de Jensen Huang

El consejo de administración de Nvidia aceptó por unanimidad la dimisión de Jensen Huang y no se contempla restituirlo como consejero delegado. El presidente del órgano, Harvey Jones, ha confirmado que la empresa ya ha comenzado con la búsqueda de un nuevo responsable con colaboración de la consultora Hydra. Según Jones, Huang presentó su dimisión voluntaria después de "revelarse un comportamiento personal incompatible con el código de conducta, los estándares y las normas culturales de la empresa". Mientras tanto, Collette Kress continúa al frente como consejera delegada interina y directora financiera.

Nvidia no prevé ingresos de centro de datos en China

La compañía no prevé ingresos por computación de centros de datos procedentes de China. Kress ha explicado que la empresa ya no envía productos de la arquitectura Hopper bajo licencia al país asiático.