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Los padres de los menores encerrados en la casa de los horrores de Fitoria (Oviedo), condenados a dos años y 10 meses

Los delitos por los que han sido condenados ambos progenitores son los de violencia psíquica y abandono de familia. Sin embargo, fueron absueltos del de detención ilegal.

Cartel de Fitoria

Los padres de los menores encerrados en la casa de los horrores de Fitoria (Oviedo), condenados a dos años y 10 meses | Europa Press

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Miriam Vázquez
Publicado:

Dos años y diez meses de prisión. Esa es la condena que han recibido los padres acusados de encerrar a sus hijos en un chalet de Fitoria (Oviedo).

Por el delito de violencia psíquica habitual el tribunal ha impuesto a cada uno de los progenitores una pena de dos años y cuatro meses de cárcel. Mientras que por el delito de abandono de familia se condena a cada uno a otros seis meses de cárcel.

Además, estarán inhabilitados durante 3 años y cuatro meses para el ejercicio de la patria potestad, tutela, guarda y acogimiento, además de tener prohibido aproximarse a los menores a menos de 300 metros de su domicilio.

Se suma a la condena una indemnización para cada uno de los menores de 30.000. Del delito de detención ilegal han sido absueltos.

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