La novia de Liam Payne aparece en redes tras su muerte y revela que iban a casarse

La inesperada muerte de Liam Payne en Argentina pilló de sorpresa a todos. Fue un verdadero 'shock' para todo el círculo del antiguo integrante de la 'Boy Band' One Direction. Ahora, una semana más tarde, su novia Kate Cassidy, reaparece en redes sociales y lanza una revelación sobre lo que les deparaba el futuro: iban a casarse el próximo año.

Cassidy ha compartido en redes fotografías con Liam Pain y un emotivo texto. "Ni siquiera sé por dónde empezar. Mi corazón está destrozado de una forma que no puedo expresar con palabras. Me gustaría que pudieras ver el enorme impacto que has tenido en el mundo, aunque ahora se sienta tan oscuro. Aportaste tanta felicidad a todo el mundo: a millones de fans, a tu familia, a tus amigos y, especialmente, a mí. Eres querido. Si, eres, porque no puedo decir que eras, mi mejor amigo, el amor de mi vida, y todos los que te conocieron se sintieron igual de especiales", reza el post de la pareja del cantante fallecido.

Continúa la nota de Cassidy detallando: "Me estoy aturdiendo por no saber cómo vivir en un mundo sin ti. Cómo vivir en un mundo sin ti a mi lado. Juntos volvimos a ser niños, siempre encontrando la alegría en lo más pequeño. Liam, tenías el alma más bondadosa y el espíritu más divertido. Siento como si hubiera perdido la mejor parte de mí misma. No puedo imaginar un día sin tu risa y tu amor. Trajiste tanta luz a mi vida".

"Hace unas semanas, nos sentamos fuera en una hermosa tarde manifestando nuestras vidas juntos. Tengo tu nota cerca, aunque me dijiste que no la mirara, decía: 'Kate y yo nos casaremos dentro de un año, juntos para siempre 444'. Liam, sé que estaremos juntos para siempre, pero no de la manera que habíamos planeado. Siempre estarás conmigo. Te amaré por el resto de mi vida y más allá, llevando nuestros sueños y recuerdos conmigo dondequiera que vaya. Siempre tuya, Katelyn", sentenciaba el texto.

Un cóctel de drogas

La autopsia parcial realizada a Liam Payne tras su muerte el pasado 16 de octubre, reveló la presencia de diversas sustancias en su organismo. Según medios británicos y norteamericanos como el 'Daily Mail' y 'ABC News', entre las drogas detectadas se encontraba tusi, conocida como cocaína rosa, que es una mezcla de metanfetamina, ketamina y MDMA. Además, se hallaron rastros de cocaína, benzodiazepinas y crack.

Horas antes de su muerte, varios empleados del hotel alertaron a los servicios de emergencias al observar que uno de sus huéspedes, Payne, se encontraba "bajo los efectos del alcohol y las drogas". En uno de los testimonios recogidos, se mencionó que un empleado del hotel pudo haberle vendido las sustancias que consumió antes de su muerte. Los restos de estas sustancias fueron encontrados en su habitación de hotel, en la que se descubrieron también herramientas improvisadas que habría utilizado para consumirlas.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com