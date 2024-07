Novedades sobre la muerte de Matthew Perry, la investigación podría salpicar a una segunda mujer famosa

Matthew Perry murió el pasado 28 de octubre de 2023, sin embargo, su alter ego en la ficción, Chandler Bing, sigue intacto en la memoria colectiva de la marea de seguidores de la serie 'Friends'. Su fallecimiento conmocionó al mundo entero y muy en especial a Hollywood.

Los informes forenses certificaron que la causa de la muerte fue un ahogamiento de forma accidental en el jacuzzi de su domicilio de Los Ángeles tras sufrir los "efectos agudos de la ketamina". En ese momento una fuente policial descartaba que se tratase de un crimen aunque la investigación todavía hoy en día sigue su curso con la DEA.

'Los Angeles Times' ya hace un par de meses que señaló que los agentes intentaban averiguar quién había proporcionado la ketamina a Perry. El portal 'Page Six' ha entrevistado al Dr. Bankole Johnson y este ha indicado que recetar ketamina a alguien que también estaba tomando buprenorfina supone "un billete de ida hacia el desastre".

Dando por válida esta afirmación cabe suponer que el actor habría conseguido la droga sin prescripción médica. La revista 'InTouch' apunta a que la investigación podría salpicar a una segunda persona cuya identidad no ha trascendido, pero sí se sabe que sería una mujer famosa.

La revista la define como "farmacia ambulante" y podría ser que las autoridades tuviesen en su poder fotografías en las que se ve a dicha persona con el actor en un consultorio médico conocido por prescribir ketamina.

Las teorías van en la dirección de que ambos se ayudarían a obtener este tipo de sustancias acudiendo a sus respectivos médicos cuando el suministro se le terminaba a alguno de los dos. Una fuente apuntó que "si los federales tuvieran los teléfonos de cualquiera de ellos, especialmente el de esta segunda celebridad, porque ella no borra sus mensajes de texto, probablemente encontrarían conversaciones sobre la droga y 'cómo puedo obtener más".

Previamente se relacionó con el suceso a Brooke Mueller, expareja de Charlie Sheen que llegó a ser detenida e interrogada.

Los otros personajes de Perry

Matthew Perry se hizo mundialmente conocido por su papel de Chandler Bing en Friends, la exitosa comedia de los años 90. Pero su carrera en los escenarios es mucho más extensa. 'Boys Will Be Boys', 'Growing Pains', 'Silver Spoons', 'Charles in Charge', 'Sydney', 'Beverly Hills, 90210', 'Home Free', 'Ally McBeal' o 'The West Wing' son algunas de las otras series o programas en las que ha participado.

No solo supo conquistar la pequeña pantalla, sino que destacó también por sus interpretaciones en largometrajes como 'Fools Rush In' 'The Whole Nine Yards', 'Three to Tango', 'The Kid', '17 Again' o 'Getting In'.

La herencia

'The Us Sun' asegura que ha tenido acceso a documentos judiciales en los los que la fideicomisaria del patrimonio del actor, Lisa Ferguson, habría presentado un documento donde se recoge que este poseía unos 1.490.000 euros en el momento de su muerte.

Matthew Perry no estaba casado y tampoco tenía hijos.

