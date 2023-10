Así hablaba Matthew Perry con sus fans sobre el consumo de alcohol y drogas: "Nadie sobrevive a eso"

Matthew Perry, el actor que se gano el corazón de millones de personas interpretando a Chandler Bing en la aclamada serie 'Friends', ha muerto a las 16:00, hora estadounidense, en su jacuzzi. Perry llevaba años batallando contra sus múltiples adicciones y contra una profunda depresión y cuadros de ansiedad.

El actor mantenía una conversación transparente y fluida con sus fans, que lo consideran como un de los máximos iconos de toda una generación. Es más, ha explicado su historia a sus seguidores en múltiples ocasiones a través de un libro autobiográfico, de entrevistas a varios medios e incluso llegó ha tratar el tema en la reunión del elenco de 'Friends' de 2021.

El libro autobiográfico, 'Amigos, amantes y aquello tan terrible', publicado en 2022, relata fielmente y con detalle todas las batallas contra el alcohol, las drogas y la abrumadora fama. De esta forma, quedaron reflejadas sus confesiones, sus recaídas y sus 15 entradas en rehabilitación, donde se llegó a gastar millones de dólares.

"Lo que más me sorprende es mi resiliencia. La forma en que puedo recuperarme de toda esta tortura y horror. Querer contar la historia, aunque da un poco de miedo contar todos tus secretos en un libro. No dejes nada fuera. Todo está ahí", explicó el actor.

Perry escribió acerca de las diversas ocasiones en las que su vida y la de las personas que le rodeaban estuvieron en grave peligro. Es más, en una ocasión llegó a estar dos semanas en coma como consecuencia de una sobredosis que acabó reventándole el colon, obligándole a permanecer hospitalizado durante varios meses.

"Me pusieron una cosa llamada máquina ECMO, que hace toda la respiración de tu corazón y tus pulmones. Y eso se llama Ave María. Nadie sobrevive a eso. Los médicos le dijeron a mi familia que tenía un 2% de posibilidades de vivir", explicó en una entrevista concedida a 'People'.

Su primer contacto con la fama

Perry saltó al estrellato con la serie 'Friends'. Sin embargo, el éxito abrumador y la atención masiva que atraía fue algo repentino e inesperado que el actor no supo gestionar. Es por esto, que la serie profundizó una situación de adicciones e inseguridades que acabaría arrastrando el resto de su vida.

"Con 24 años empecé a rodar 'Friends' y podía manejar el problema del alcoholismo más o menos. Pero a los 34 años, ya estaba metido en un montón de problemas", explicó el actor a 'People'.

A su vez, Perry ha remarcado en múltiples ocasiones el apoyo que recibió por parte del elenco de la serie. "Fueron como pingüinos. Cuando un pingüino está enfermo, los otros pingüinos lo rodean y le ayudan a enderezarse, caminan a su alrededor hasta que puede caminar por sí mismo. Eso es lo que hizo el reparto de 'Friends' por mí".

El actor, en una entrevista dada a 'The New York Times' en 2022, declaró: "Cuando la fama llega, es como Disneylandia durante un tiempo. A mí me duró unos ocho meses la sensación de haberlo conseguido, de estar encantado y de considerar que no hay ningún problema en el mundo. Sin embargo, luego te das cuenta de que no consigues nada, que esa fama no está llenando ningún hueco en tu vida. No dejé de beber porque me apeteciera. Lo hice porque me preocupaba morir al día siguiente".

En 'Friends: The Reunion', Perry se sinceró acerca de las presiones que experimentó durante la década en la que interpretó a Chandler Bing. El actor destacó los ataques de ansiedad que sufría frecuentemente debido al temor que le generaba el hecho de que el público no se riese de sus chistes.

"Para mí, era como si fuera a morir si no se reían. A veces decía una frase y no se reían y yo sudaba y me ponía a temblar si no conseguía la risa que debía conseguir. Me volvía loco", declaró.