Matthew Perry habría contactado con jóvenes en aplicaciones de citas para conseguir drogas

Matthew Perry había contactado con jóvenes a través de aplicaciones de citas para conseguir Oxycontin, un analgésico opioide. El actor fue encontrado muerto en el jacuzzi de su casa debido a una sobredosis de ketamina.

A pesar de tener un equipo de enfermería las 24 horas del día, los siete días de la semana y vivir con un compañero sobrio, el actor habría conseguido encuentros casuales e introducir drogas en su domicilio, según 'Daily Mail'. "Conocía chicas en aplicaciones de citas y las invitaba a venir. Había una gran cantidad de jóvenes de entre 21 y 25 años. Traerían drogas con ellos", explican en el medio.

El compromiso de Perry con Molly Hurwitz, una gestora de talentos literarios con quien comenzó a salir en 2018 y le propuso matrimonio en 2020, colapsó después de que se supo que había estado coqueteando con Kate Haralson, de 19 años. La joven publicó imágenes en TikTok de la pareja disfrutando de una videollamada juntos en el verano de 2021.

La fuente de este medio asegura que el actor se sentía muy solo y que no dejaba que las personas se acercasen a él para que "no fuesen testigos de su lucha". "Era increíblemente solitario en sus últimos años. Algunas personas se acercan y fingen haberlo visto mucho, pero ese no es el caso. Tenía momentos de recuperación y de estar bien, pero luego le seguían momentos de debilidad y de consumo", asegura.

Posible recaída de Matthew Perry

A pesar de que afirmó en sus memorias que estaba sobrio, "no lo estuvo y no pudo mantenerlo". El informe del forense determinó que la ketamina que había en el sistema no podía ser de su terapia más reciente, ya que esa sustancia no dura tanto tiempo en el organismo.

Kayti Edwards, de 47 años, salió con la el actor en el año 2006. Edwards aseguró a 'The Sun' que podría haber recaído en sus adicciones antes de su muerte. "Hay muchas cosas que no me cuadran. No creo que simplemente se haya ahogado en su jacuzzi, eso no suena bien. Conozco a Matthew y sé que no se habría ahogado sin más. Creo que podría haber tomado pastillas en la semana previa", explicó.