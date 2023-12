El informe forense revela que Matthew Perry murió por los efectos de la ketamina

El actor Matthew Perry falleció "accidentalmente" tras consumir ketamina. Así lo ha revelado la autopsia. El actor fue hallado muerto el pasado 28 de octubre en su piscina en Los Ángeles, en Estados Unidos.

"La causa de la muerte del actor Matthew Langford Perry, de 54 años, fueron los efectos agudos de la ketamina", afirmó el Departamento Médico Forense de Los Ángeles sobre el intérprete.

"Los factores que contribuyeron a la muerte de Perry incluyen ahogamiento, enfermedad de las arterias coronarias y los efectos de la buprenorfina. La forma de muerte es accidente", detalló la autopsia. La misma señala que "con los altos niveles de ketamina encontrados en sus muestras de sangre 'post mortem', los principales efectos letales serían tanto la sobreestimulación cardiovascular como la depresión respiratoria", informa la CNN.

Terapia de infusión de ketamina

El informe explica que la ketamina tiene usos médicos y quirúrgicos como anestésico y también se la conoce como droga recreativa "principalmente debido a su naturaleza 'disociativa', que indica desconexión entre la mente y el cuerpo. También puede tener efectos alucinatorios y psicodélicos de corta duración". El actor "estaba recibiendo terapia de infusión de ketamina para la depresión y la ansiedad", detalla la autopsia.

Días después del fallecimiento del actor, el portal TMZ descartó que falleciera por una sobredosis de heroína, alcohol, fentanilo o metanfetamina. La Policía también había descartado una muerte violenta. Las autoridades encontraron a Perry en su domicilio inconsciente.

Matthew Perry fue conocido por dar vida a Chandler Bing en la serie de televisión 'Friends'. Pero también apareció en series y programas como 'Boys Will Be Boys', 'Growing Pains', 'Silver Spoons', 'Charles in Charge', 'Sydney', 'Beverly Hills, 90210', 'Home Free', 'Ally McBeal' o 'The West Wing', entre otros.

También destacó por sus interpretaciones en largometrajes como 'Fools Rush In', 'The Whole Nine Yards', 'Three to Tango', 'The Kid', '17 Again' o 'Getting In'.