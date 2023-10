Muere Matthew Perry, la estrella de la serie 'Friends', ahogado en un jacuzzi

El actor Matthew Perry, conocido por interpretar a Chandler Bing en la popular serie 'Friends', falleció este sábado a los 54 años, adelantaron varios medios estadounidenses. El periódico Los Angeles Times señala, citando a fuentes policiales, que Perry fue encontrado muerto en un jacuzzi en su casa de Los Ángeles. Las autoridades acudieron a su domicilio sobre las 16:00 hora local (23:00 GMT) y allí lo encontraron inconsciente, señala el diario.

Las autoridades acudieron a su domicilio sobre las 16:00 hora local y allí lo encontraron inconsciente, señala el diario. "No había señales de ningún hecho delictivo", añade el periódico, que afirma que el Departamento de Policía de Los Ángeles encargado de "robos y homicidios" está investigando la muerte.

Si bien Matthew Perry se ha hecho mundialmente conocido por su papel de Chandler Bing en la exitosa comedia de los años 90, también ha aparecido series y programas como 'Boys Will Be Boys', 'Growing Pains', 'Silver Spoons', 'Charles in Charge', 'Sydney', 'Beverly Hills, 90210', 'Home Free', 'Ally McBeal' o 'The West Wing', entre otros.

Pero Perry no solo supo conquistar la pequeña pantalla, sino que destacó también por sus interpretaciones en largometrajes como 'Fools Rush In', 'The Whole Nine Yards', 'Three to Tango', 'The Kid', '17 Again' o 'Getting In'.

Homenajes al actor

Compañeros de reparto en la producción que lo hizo internacionalmente conocido y otros colegas de profesión dedicaron palabras de homenaje al intérprete de 54 años, que llevaba un largo período luchando contra su adicción al alcohol y a otras drogas.

"El mundo te echará de menos, Matthew Perry. La alegría que trajiste a tantos en tu corta vida seguirá viva. Me siento muy bendecida por cada momento creativo que compartimos", publicó en sus redes Maggie Wheeler, quien hizo el papel de Janice, novia de Chandler en 'Friends'.