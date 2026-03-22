Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Mundo

Noruega

Cuestionada la continuidad de la princesa Mette-Marit en el Parlamento noruego

141 diputados votaron a favor de mantener la actual forma de gobierno, mientras que 26 de ellos votaron a favor de instaurar una república

La princesa Mette Marit de Noruega

La princesa Mette Marit de NoruegaGTres

Publicidad

Lucía Hernández
Publicado:

Desde el principio, la entrada de la princesa Mette-Marit en la familia real noruega fue polémica. En su juventud, había consumido sustancias estupefacientes y a esto se le añade que tiene un hijo de un matrimonio anterior. Su expareja cumple condena en la cárcel por temas de droga y agresiones. La princesa era todo lo contrario a la imagen que quería dar la casa real de noruega.

Mette-Marit se enfrentó a múltiples cambios para convertirla en la princesa que la casa real había prometido a la nación, pero no lo consiguieron. La princesa protagonizaba un escándalo público tras otro.

Vínculo con Jeffrey Epstein

La última polémica que se le añade a Mette-Marit es su relación con el delincuente sexual fallecido en 2019, Jeffrey Epstein. Se han filtrado miles de documentos en los que aparece el nombre de la princesa, por lo que su amistad era más cercana de lo que dio a entender en un principio. Las conversaciones filtradas se establecieron desde 2011 hasta 2014. Hablaban de sus intimidades y, en ocasiones, en un tono elevado.

Tras una semana de silencio, la princesa Mette-Marit lanzó un comunicado en el que reitera su más profundo pesar por su amistad con Epstein y la situación tan comprometida en la que se encuentra la familia real. Dice que se avergüenza de lo que ha ocasionado y que dará explicaciones próximamente.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias Fin de Semana' en Atresplayer.

Cuba sufre el segundo apagón total en menos de una semana

Nuevo apagón total en Cuba

Publicidad

Mundo

Imagen del estrecho de Ormuz

Última hora de la guerra de Irán y los ataques de EEUU e Israel en directo: EE.UU. da 48 horas a Teherán para desbloquear Ormuz o atacará sus centrales eléctricas

La princesa Mette Marit de Noruega

Cuestionada la continuidad de la princesa Mette-Marit en el Parlamento noruego

Hawái vive las peores inundaciones de los últimos 20 años

5.500 personas evacuadas por las peores inundaciones en más de 20 años en Hawaii

Explosión de gas en un barrio en Roma
ITALIA

Al menos dos heridos y decenas de evacuados por una explosión de gas en un barrio en Roma

El expríncipe Andrés montando a caballo
Caso Epstein

Primeras imágenes del expríncipe Andrés Mountbatten-Windsor desde su detención

Donald Trump en el despacho Oval de la Casa Blanca
Guerra Irán

Trump lanza un ultimátum a Irán y Teherán responde con otra amenaza: 'Si en 48 horas Ormuz no está abierto, atacaremos las centrales eléctricas'

"Si Irán no abre totalmente, sin amenazas, el estrecho de Ormuz en un plazo de 48 HORAS a partir de este preciso momento, Estados Unidos atacará y arrasará con sus diversas centrales eléctricas, ¡comenzando por la más grande!", manifestó el presidente.

Nuevo apagón total en Cuba
Cuba

Cuba sufre el segundo apagón total en menos de una semana

Cuba vuelve a estar a oscuras. Un nuevo apagón total ha dejado a la isla sin electricidad, es el segundo en menos de una semana y el séptimo en el último año y medio.

Diez años de los atentados de Bruselas

Diez años de los atentados de Bruselas: el pulso de la seguridad europea ante el terrorismo yihadista

Guerra en Irán

Irán centra sus ataques en Dimona, región clave de las instalaciones nucleares israelíes, dejando 40 heridos

Confunden a un hombre en Florida con el delincuente sexual Jeffrey Epstein

Confunden a un hombre en Florida con el delincuente sexual Jeffrey Epstein

Publicidad