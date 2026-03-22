Cuestionada la continuidad de la princesa Mette-Marit en el Parlamento noruego

Desde el principio, la entrada de la princesa Mette-Marit en la familia real noruega fue polémica. En su juventud, había consumido sustancias estupefacientes y a esto se le añade que tiene un hijo de un matrimonio anterior. Su expareja cumple condena en la cárcel por temas de droga y agresiones. La princesa era todo lo contrario a la imagen que quería dar la casa real de noruega.

Mette-Marit se enfrentó a múltiples cambios para convertirla en la princesa que la casa real había prometido a la nación, pero no lo consiguieron. La princesa protagonizaba un escándalo público tras otro.

Vínculo con Jeffrey Epstein

La última polémica que se le añade a Mette-Marit es su relación con el delincuente sexual fallecido en 2019, Jeffrey Epstein. Se han filtrado miles de documentos en los que aparece el nombre de la princesa, por lo que su amistad era más cercana de lo que dio a entender en un principio. Las conversaciones filtradas se establecieron desde 2011 hasta 2014. Hablaban de sus intimidades y, en ocasiones, en un tono elevado.

Tras una semana de silencio, la princesa Mette-Marit lanzó un comunicado en el que reitera su más profundo pesar por su amistad con Epstein y la situación tan comprometida en la que se encuentra la familia real. Dice que se avergüenza de lo que ha ocasionado y que dará explicaciones próximamente.

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