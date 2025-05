Nicusor Dan se impone a la ultraderecha tras ganar las elecciones presidenciales: "Rumanía puede cambiar en dirección correcta"

"Es su victoria, la de miles y miles de personas que han creído que Rumanía puede cambiar en la dirección correcta", proclamó Dan, desde la sede de su campaña en Bucarest, ante una multitud eufórica que ondeaba banderas de Rumanía y de la Unión Europea. "No olviden su fuerza, porque vamos a tener que superar más cosas. Rumanía comienza una nueva etapa y necesita de cada uno de ustedes", agregó.

Sus partidarios lanzaron gritos a favor de Euroa y en contra de las ingerencias de Moscú. 'Rusia, no te olvides, Rumanía no es tuya'. Recordemos que estas elecciones tuvieron que repetirse por la ingerencia del Kremlin en los anteriores comicios. La votación se produjo cinco meses después de que el tribunal constitucional de Rumania anulara una elección por acusaciones de interferencia rusa y una promoción masiva en las redes sociales del favorito de extrema derecha, a quien no se le permitió presentarse nuevamente. "Necesitamos a gente que se implique, necesitamos gente nueva en política", afirmó Nicusor Dan, un hombre con una amplia trayectoria en el activismo cívico.

Conocido admirador de Trump

George Simion, conocido admirador del expresidente estadounidense Donald Trump, se autoproclamó ganador sin haber terminado todavía el recuento. Pero finalmente ha tenido que reconocer su derrota. "Hemos terminado de contar todas las papeletas. Perdimos la segunda vuelta de las elecciones aquí. Obtuve más de 5 millones de votos. Mi contracandidato ganó con el siguiente millón. No podemos acusar de manipulación significativa de las papeletas. Seguiremos representando la soberanía, la madurez y el movimiento conservador en Rumania, y seguiremos luchando junto con todos los patriotas soberanos y conservadores del mundo por la libertad, por Dios, por la familia y por nuestros ideales comunes", ha dicho en un mensaje a sus partidarios.

Una de las claves para que se hayan producido estos resultados es la alta participación del domingo, cercana al 65% frente al 53% de la primera vuelta. Muchos de los votantes tenía el temor a un giro radical en la política de su país, incrementando el posible distanciamiento de la Unión Europea y de la OTAN. Por eso en Bruselas se ha respirado con cierto alivio por el desenlace de estas elecciones.

El país más endeudado de la UE

El nuevo presidente tendrá el poder de nombrar un nuevo primer ministro y el partido nacionalista AUR de Simion podría entrar en el gobierno después de negociaciones sobre la formación de una nueva mayoría parlamentaria. La agitación electoral ha aumentado la incertidumbre económica en el país más endeudado de la UE, que ha lidiado con una alta inflación. “Hay mucho en juego en estas elecciones porque en estos momentos hay un caos generalizado en Rumanía tras la anulación”, declaró a la AFP la votante Runa Petringenaru.

Nicusor Dan tendrá que hacer frente a una situación económica muy complicada. Rumanía tiene un déficit público del 9%, el más alto del bloque comunitario, y su calificación crediticia roza nivel de bono basura. “Esto no va de políticos, va de comunidades”, insistió el alcalde y candidato. “Es nuestra tarea construir una sola Rumanía, no dos”, ha asegurado el ganar de estas elecciones.

