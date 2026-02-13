Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
TRAGEDIA

Una mujer guarda en el congelador los cadáveres de dos bebés

Fue la expareja de la detenida, un hombre de 52 años, el que encontró los do cadáveres en el congelador de la casa que compartieron durante años.

Un coche de la polic&iacute;a francesa en una foto de archivo

Un coche de la policía francesa en una foto de archivoefe

Marta Alarcón
Publicado:

Este viernes, una mujer de 50 años ha sido procesada en Francia tras descubrirse los cuerpos sin vida de dos bebés en el congelador de su vivienda. La propia sospechosa ha sido la encargada de reconocer ante la policía que "los dos menores hallados eran sus hijos", según han publicado medios locales.

Su expareja encontró los cadáveres

Esta noticia ha salido a la luz después de que su expareja, un hombre de 52 años, encontrara uno de los dos cadáveres en el congelador y, posteriormente, otro dentro de una bolsa, en la casa que ambos compartieron durante años en Aillevillers-et-Lyaumont, al este del país. Tras el hallazgo, el hombre llamó de inmediato a la policía, quienes iniciaron la investigación.

La mujer fue detenida en la madrugada del miércoles en Boulogne-Billancourt, a las afueras de París, donde se encontraba en el domicilio de otro de sus hijos. La Fiscalía la acusa de delitos relacionados con la muerte de menores de 15 años y ha solicitado su ingreso en prisión preventiva.

Además, se ha ordenado la realización de autopsias para esclarecer las causas y circunstancias de los fallecimientos, para que las autoridades puedan determinar con exactitud cuándo se produjeron los hechos.

La detenida es madre de otros nueve hijos

Durante su declaración, la mujer detenida, madre de otros nueve hijos de diferentes relaciones, confesó que dio a luz a los dos bebés entre los años 2011 y 2028. Según su versión, habría ocultado los embarazos a su entorno, y guardó los cuerpos en un congelador situado en el sótano de la vivienda, al que aseguró que solo ella tenía acceso.

Otra noticia similar

A comienzos de este mismo año, la Guardia Civil encontró a un bebé recién nacido muerto dentro de un contenedor en la localidad de Majadahonda, en Madrid. Tras el hallazgo, los agentes detuvieron a una mujer de origen hondureño como autora de los hechos, ya que habría sido ella la que arrojó al bebé al contenedor.

