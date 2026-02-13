Giro en el caso Nancy Guthrie: el FBI publica nuevas imágenes y ofrece una recompensa de 42.178 euros por cualquier información

Han pasado casi dos semanas del secuestro de Nancy Guthrie, mujer de 84 años y madre de la presentadora estadounidense Savannah Guthrie. Nancy fue secuestrada en su casa ubicada en Tucson, Arizona y ahora, llegan nuevas imágenes sobre ese momento.

En concreto, el FBI ha publicado imágenes del posible secuestrador. Esas imágenes proceden de una cámara de seguridad cercana a su casa minutos antes de que se la llevaran.

Estas nuevas imágenes muestran a un hombre con una mochila en la mano, tratando de escalar un muro. En el vídeo, que está grabado en la madrugada del 1 de febrero, se puede ver a un hombre calvo con una chaqueta gris y una mochila similar a la que llevaba el hombre enmascarado.

Asimismo, en dichas imágenes puede observarse al hombre acercarse a la puerta principal de la casa de Nancy Guthrie, comprobar la cámara antes de alejarse, recoger algo de vegetación del suelo y utilizarla para tapar la lente de la cámara.

Tras la difusión de estas imágenes, el FBI ha ofrecido una recompensa de 42.178,00 euros por cualquier información sobre el caso.

Detienen a un sospechoso por la desaparición de la madre de Savannah Guthrie

Las autoridades de Estados Unidos detuvieron a un sospechoso para interrogarlo en relación con la desaparición de Nancy Guthrie, después de que el FBI difundiera nuevos vídeos de vigilancia del exterior de su vivienda.

El Departamento de Policía del Condado de Pima, con la ayuda del FBI, detuvo a un individuo para interrogarlo en relación con el secuestro de Nancy Guthrie, según declararon oficiales a medios locales.

De acuerdo con un funcionario citado por ABC, el individuo fue detenido en un lugar al sur de Tucson, y las autoridades se preparan para realizar un registro en un sitio asociado con el sospechoso, como parte de las diligencias en curso.

La madre de Savannah fue vista por última vez el 31 de enero

Guthrie fue vista por última vez por sus familiares la noche del sábado, 31 de enero, después de cenar en casa de una de sus hijas. Posteriormente, la puerta del garaje se abrió a las 21:48 y se cerró dos minutos después.

En la madrugada del domingo, aproximadamente a las 1:47, la cámara del timbre de la casa de Guthrie se desconectó. A las 2:12, un software detectó a una persona en la cámara, pero no había vídeo disponible, explicó el alguacil Nanos la semana pasada.

A las 2:28 hora de Tucson, la aplicación del marcapasos de Guthrie mostró que se había desconectado de su teléfono.

La familia supo de la desaparición de la mujer después de recibir un aviso de que no asistió a la iglesia en la mañana del domingo. Tras este detalle, reportó el hecho a las autoridades.

