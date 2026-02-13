Al menos dos personas han muerto y una tercera ha resultado herida a causa de un tiroteo en una residencia de una universidad de Carolina del Sur, en Estados Unidos. Por el momento, las autoridades no se han pronunciado sobre posibles detenciones.

El campus se cerró a las 21:15 horas (hora local), tal y como comunicó la Universidad Estatal de Carolina del Sur, tras tener conocimiento del tiroteo en la residencia.

Los investigadores se desplazaron hasta el centro educativo y la información conocida hasta el momento es que las víctimas no han sido identificadas todavía.

Los guardias de seguridad del centro llevan a cabo patrullas con ayuda de la oficina del sheriff del condado de Orangeburg y el Departamento de Seguridad Pública de Orangeburg.

Clases canceladas

"Las clases del viernes han sido canceladas", ha señalado la universidad, que ha especificado que los expertos están a disposición de los alumnos que necesiten apoyo tras el suceso, sobre el que por ahora no han trascendido las causas.

