La CIA intenta reclutar espías en China tras la purga militar de Xi Jinping

La agencia estadounidense publica un vídeo en mandarín dirigido a oficiales del ejército chino en plena reestructuración del poder en Pekín.

La CÍA quiere reclutar espías en China

La CIA quiere reclutar espías en China | Antena 3 Noticias

Sara Díaz
Publicado:

La guerra silenciosa entre Estados Unidos y China suma un nuevo capítulo. La CIA ha lanzado una campaña pública para reclutar posibles espías dentro del gigante asiático. Lo ha hecho a través de un vídeo en mandarín difundido en YouTube, una maniobra poco habitual que apunta directamente a las tensiones internas del régimen chino.

El anuncio, de poco más de minuto y medio, muestra a un oficial militar reflexionando sobre las luchas de poder en la cúpula del Ejército. El narrador habla de ambiciones personales, de líderes que “protegen sus propios intereses” y de un sistema sostenido por mentiras. Un mensaje que parece aludir a las recientes purgas impulsadas por el presidente chino, Xi Jinping.

Desde 2023, más de 60 altos cargos del Ejército y de la industria de defensa han sido destituidos o investigados, según medios estadounidenses. Entre ellos, figuras relevantes del aparato militar como el general Zhang Youxia, considerado uno de los oficiales con mayor experiencia en combate. La reestructuración ha afectado incluso a la Comisión Militar Central, el máximo órgano de control de las Fuerzas Armadas, reforzando el círculo de poder más cercano al líder chino.

Un método poco habitual para captar informantes

El vídeo concluye con una invitación explícita: contactar con la CIA a través de la red anónima Tor. La escena final muestra al protagonista abriendo un ordenador portátil en un lugar aislado y accediendo a una página en chino que dice “Contacta con la CIA”. Es un mensaje directo a posibles informantes que se sientan desplazados o amenazados por las purgas internas.

No es la primera vez que la agencia estadounidense utiliza campañas públicas para captar fuentes en países considerados adversarios, pero sí es poco frecuente que lo haga con un mensaje tan dirigido y en un contexto de tensión tan elevado. La iniciativa refleja la creciente rivalidad entre Washington y Pekín, que va más allá del comercio, los aranceles o la tecnología.

La competencia estratégica entre ambas potencias se libra también en el terreno de la inteligencia. Una batalla discreta, constante y cada vez más visible, donde internet se convierte en un nuevo campo de operaciones.

