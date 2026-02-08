El caso Madelaine McCann aparece en la biblioteca Epstein con un testimonio que relaciona a Ghislaine Maxwell con su desaparición

La figura de Jeffrey Epstein vuelve a situarse en el centro de la actualidad. La desclasificación de millones de documentos judiciales del caso del magnate estadounidense ha sacado a la luz nuevos detalles sobre su red, su entorno y los abusos cometidos durante años. Entre ese material, un testimonio concreto ha reavivado una de las desapariciones más mediáticas de la historia reciente: la de Madeleine McCann, la pequeña británica cuyo paradero se desconoce desde que pasó unas vacaciones familiares en Praia da Luz, en Portugal, en el año 2007.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha hecho pública la denominada biblioteca Epstein, un archivo que reúne más de tres millones de páginas, unas 180.000 imágenes y alrededor de 2.000 vídeos. En estos documentos figuran informes sobre el tiempo que Epstein pasó en prisión, evaluaciones psicológicas, información sobre su muerte bajo custodia y abundante material relacionado con la investigación contra Ghislaine Maxwell, condenada por ayudarle a captar y traficar con menores.

Un testimonio que vuelve a poner el foco en Madeleine McCann

Entre los archivos desclasificados, uno de los testimonios ha llamado especialmente la atención. Se trata del relato de una persona cuya identidad no ha sido revelada y que asegura haber presenciado, en septiembre de 2009, una escena que años después relacionó con la desaparición de Madeleine McCann.

Según su declaración, caminaba detrás de una mujer y una niña, con un hombre unos metros por delante. Al fijarse en la menor, afirma que su aspecto le recordó a Madeleine y que la mujer, que parecía ser Ghislaine Maxwell (pareja sentimental de Epstein y cómplice), parecía nerviosa por su presencia. "La mujer intentaba apurarla y parecía preocupada por mi presencia", recoge el testimonio.

El detalle del ojo que despertó las sospechas

El relato añade un elemento que llama la atención: la niña se tapaba el ojo derecho con la mano mientras caminaba y se giraba repetidamente para mirar al testigo. Ese detalle cobró relevancia con el paso del tiempo, ya que Madeleine McCann tenía una mancha visible en el ojo derecho, un rasgo muy difundido tras su desaparición en Portugal.

En aquel momento, el testigo asegura que comunicó lo sucedido como un posible avistamiento en la web dedicada al caso, pero no volvió a darle importancia hasta años después, cuando aparecieron teorías en redes sociales que vinculaban a Ghislaine Maxwell con la niña desaparecida.

Sin pruebas concluyentes, pero con impacto mediático

El testimonio no aporta pruebas definitivas ni confirma el paradero de Madeleine McCann, pero ha cobrado protagonismo entre todos los documentos, volviendo a agitar el interés público por el caso. La aparición de este relato en la biblioteca Epstein se suma a otras teorías no resueltas que han acompañado durante casi dos décadas a una de las desapariciones más investigadas y mediáticas de Europa.

