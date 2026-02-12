Buscan urgentemente un corazón para un niño de 2 años después de trasplantarle uno "quemado"

"El tiempo corre rápido, mi hijo no está bien y se encuentra en estado grave", explica Patricia la madre de un niño que necesita un corazón para sobrevivir. El pasado 23 de diciembre le trasplantaron uno en el hospital de Monaldi, en Italia, pero tenía daños irreparables.

La madre del pequeño pide ayuda para su hijo que "lleva 50 días luchando entre la vida y la muerte", precisa en el medio 'Corriere della Sera'. Hace un llamamiento para poder trasplantarle otro corazón porque "si no llega un nuevo corazoncito en 48 horas, podría no lograrlo". El niño se encuentra en lista de espera por el órgano que le puede mantener con vida, pero nunca llega. Por ello urge a la necesidad: "Hoy podría ser sometido a un segundo trasplante, mañana no sabemos si aún será posible".

Antes de la operación de diciembre, Patricia explica que el niño "llevaba una vida casi normal", tomaba medicamentos y jugaba. Pero tras el trasplante fallido "ha estado hospitalizado en coma inducido". Los médicos les explicaron "que había un problema con su corazoncito, que no arrancaba ni bombeaba sangre. Así que le indujeron un coma y lo conectaron a una máquina de oxigenación por membrana extracorpórea (ECMO) para apoyar sus funciones vitales".

Se enteraron por la prensa

"Nos enteramos del error hace apenas unos días, por los periódicos y la televisión. Ni siquiera podíamos imaginar qué había pasado", cuenta, explicando que los médicos les comunicaron que "el trasplante no había sido exitoso". Sin embargo, gracias a los medios de comunicación "sabemos que a mi hijo le habían hecho un trasplante de corazón que no funcionaba".

"A pesar de los muchos problemas, los médicos están haciendo todo por él. Han intentado de todas las maneras que el nuevo corazón arrancara, pero no hubo nada que hacer", precisa Patricia, que añade que tras "una hemorragia, ahora ha sido nuevamente incluido en la lista. Estamos esperando, si llegamos a tiempo".

Por otro lado, las autoridades investigan que pudo ocurrir en la anterior operación. Al reconstruir el caso comprobaron que el corazón fue donado por un paciente de Bolano, sin embargo cuando llegó al hospital napolitano estaba "quemado".

Las hipótesis que barajan en el recorrido de unos 850 kilómetros, pudo haberse dañado. Pero mientras los investigadores recogen historiales médicos y documentos que puedan dar pistas sobre el problema en la operación. De momento, dos médicos del equipo que trasplantó el corazón han sido suspendidos de forma temporal, así como el hospital donde se realizó ha parado los nuevos trasplantes pediátricos.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.