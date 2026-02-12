Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Mundo

Italia

Buscan urgentemente un corazón para un niño de 2 años después de trasplantarle uno "quemado"

La madre del pequeño pide urgentemente un nuevo órgano para su hijo.

Imagen de archivo de m&eacute;dicos en un quir&oacute;fano

Imagen de archivo de médicos en un quirófanoPixabay

Publicidad

Irene Rodríguez
Publicado:

"El tiempo corre rápido, mi hijo no está bien y se encuentra en estado grave", explica Patricia la madre de un niño que necesita un corazón para sobrevivir. El pasado 23 de diciembre le trasplantaron uno en el hospital de Monaldi, en Italia, pero tenía daños irreparables.

La madre del pequeño pide ayuda para su hijo que "lleva 50 días luchando entre la vida y la muerte", precisa en el medio 'Corriere della Sera'. Hace un llamamiento para poder trasplantarle otro corazón porque "si no llega un nuevo corazoncito en 48 horas, podría no lograrlo". El niño se encuentra en lista de espera por el órgano que le puede mantener con vida, pero nunca llega. Por ello urge a la necesidad: "Hoy podría ser sometido a un segundo trasplante, mañana no sabemos si aún será posible".

Antes de la operación de diciembre, Patricia explica que el niño "llevaba una vida casi normal", tomaba medicamentos y jugaba. Pero tras el trasplante fallido "ha estado hospitalizado en coma inducido". Los médicos les explicaron "que había un problema con su corazoncito, que no arrancaba ni bombeaba sangre. Así que le indujeron un coma y lo conectaron a una máquina de oxigenación por membrana extracorpórea (ECMO) para apoyar sus funciones vitales".

Se enteraron por la prensa

"Nos enteramos del error hace apenas unos días, por los periódicos y la televisión. Ni siquiera podíamos imaginar qué había pasado", cuenta, explicando que los médicos les comunicaron que "el trasplante no había sido exitoso". Sin embargo, gracias a los medios de comunicación "sabemos que a mi hijo le habían hecho un trasplante de corazón que no funcionaba".

"A pesar de los muchos problemas, los médicos están haciendo todo por él. Han intentado de todas las maneras que el nuevo corazón arrancara, pero no hubo nada que hacer", precisa Patricia, que añade que tras "una hemorragia, ahora ha sido nuevamente incluido en la lista. Estamos esperando, si llegamos a tiempo".

Por otro lado, las autoridades investigan que pudo ocurrir en la anterior operación. Al reconstruir el caso comprobaron que el corazón fue donado por un paciente de Bolano, sin embargo cuando llegó al hospital napolitano estaba "quemado".

Las hipótesis que barajan en el recorrido de unos 850 kilómetros, pudo haberse dañado. Pero mientras los investigadores recogen historiales médicos y documentos que puedan dar pistas sobre el problema en la operación. De momento, dos médicos del equipo que trasplantó el corazón han sido suspendidos de forma temporal, así como el hospital donde se realizó ha parado los nuevos trasplantes pediátricos.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Un joven irrumpe armado en una escuela al sur de Tailandia y deja 3 heridos

Una escuela en Tailandia

Publicidad

Mundo

Imagen de archivo de médicos en un quirófano

Buscan urgentemente un corazón para un niño de 2 años después de trasplantarle uno "quemado"

e0150ba89982da592eda96f9b1a6a611dde98114w

Desde los cimientos del caso Epstein en 2005 hasta los últimos nombres censurados en los documentos del pederasta

La postura de Donald Trump sobre Cuba.

La Administración Trump anuncia la retirada del ICE en Minneapolis

Donald Trump y Benjamin Netanyahu
EEUU - ISRAEL

Trump insiste a Netanyahu en seguir las negociaciones con Irán sobre el programa nuclear

La radical reforma laboral de Milei, un paso más cerca de hacerse realidad
Argentina

La radical reforma laboral de Milei en Argentina, un paso más cerca de hacerse realidad

Imagen de archivo de un cangrejo rojo | La influencer comiendo en un vídeo para su canal
Redes sociales

Muere la influencer Emma Amit al comerse un cangrejo venenoso conocido como 'diablo' en un vídeo para redes

La creadora de contenido comenzó a presentar síntomas como los labios azules al día siguiente. Murió tan solo 48 horas después de ingerir el cangrejo.

Servicios de Emergencias en la montaña
'Twin Peaks'

Misterio y contradicciones alrededor del 'Twin Peaks' búlgaro que investiga seis muertes

Se investigan seis cadáveres, pero el misterio que los rodea es tal que hasta el fiscal ha comparado el caso con la serie 'Twin Peaks'.

Pelea en el Parlamento turco

Varios diputados acaban a puñetazos en el Parlamento turco para evitar que el ministro de Justicia jurase el cargo

Automóvil y unidades de la policía tailandesa

Tiroteo en una escuela de Tailandia: muere la directora y al menos dos alumnos resultan heridos

Soldado groenlandés

Así es la operación 'Centinela del Ártico' que lanza la OTAN tras la crisis por Groenlandia

Publicidad